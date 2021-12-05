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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/vakhta-1762230283.html
Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года
Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года - РИА Новости, 05.12.2021
Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года, сообщает... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T10:05
2021-12-05T10:05
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед отправлением на вахту. Время в изоляции оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки. Кроме того, сотрудники, которые не работают из-за пандемии, получают не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.По данным пресс-службы, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. Указано, что продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами – не менее 12 часов.Добавляется, что временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавируса.
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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:05 05.12.2021
 
Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года

Временные правила работы вахтовиков из-за коронавируса продлили до конца 2022 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед отправлением на вахту. Время в изоляции оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки. Кроме того, сотрудники, которые не работают из-за пандемии, получают не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.
По данным пресс-службы, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. Указано, что продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами – не менее 12 часов.
Добавляется, что временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавируса.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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