https://ria.ru/20211205/vakhta-1762230283.html

Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года

Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года - РИА Новости, 05.12.2021

Временные правила работы вахтовиков продлили до конца 2022 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года, сообщает... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T10:05

2021-12-05T10:05

2021-12-05T10:05

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина."Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед отправлением на вахту. Время в изоляции оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки. Кроме того, сотрудники, которые не работают из-за пандемии, получают не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.По данным пресс-службы, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. Указано, что продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами – не менее 12 часов.Добавляется, что временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавируса.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии