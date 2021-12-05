https://ria.ru/20211205/vagon-1762303615.html

МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро

МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро - РИА Новости, 05.12.2021

МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро

Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T23:56

2021-12-05T23:56

2021-12-05T23:56

общество

московский метрополитен

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа.Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях, после чего он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили. При задержании полицейскими мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час."Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211205/podrostok-1762299968.html

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общество, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия