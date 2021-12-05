https://ria.ru/20211205/vagon-1762303615.html
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро - РИА Новости, 05.12.2021
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:56
2021-12-05T23:56
2021-12-05T23:56
общество
московский метрополитен
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738561996_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_982be994752dfa826dc4ca8b2ba1c9d5.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа.Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях, после чего он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили. При задержании полицейскими мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час."Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211205/podrostok-1762299968.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738561996_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_fbf3752af6b44d7806778912bfdf4f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
МВД заявило, что забравшийся на крышу вагона в метро в Москве был в неадекватном состоянии