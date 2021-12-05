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МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро - РИА Новости, 05.12.2021
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:56
2021-12-05T23:56
общество
московский метрополитен
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа.Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях, после чего он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили. При задержании полицейскими мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час."Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство", - говорится в сообщении.
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общество, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
23:56 05.12.2021
 
МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро

МВД заявило, что забравшийся на крышу вагона в метро в Москве был в неадекватном состоянии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске
Сотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчина, забравшийся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, находился в неадекватном состоянии, сообщается на сайте МВД Медиа.
Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях, после чего он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили. При задержании полицейскими мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции. Проводится разбирательство", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
22:32
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ОбществоМосковский метрополитенМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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