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Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом

Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2021

Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:32

2021-12-05T19:32

2021-12-05T19:50

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы."Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты - штаммы - будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", - сказал Путин.

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владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия