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Распространение коронавируса
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Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом
Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2021
Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:32
2021-12-05T19:50
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы."Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты - штаммы - будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", - сказал Путин.
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владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия
19:32 05.12.2021 (обновлено: 19:50 05.12.2021)
 
Путин призвал объединять усилия для победы над коронавирусом

Президент Путин призвал объединять усилия на международном уровне для победы над COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы.
"Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты - штаммы - будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий", - сказал Путин.
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Распространение коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМеждународная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяцаРоссия
 
 
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