https://ria.ru/20211205/ukraina-1762291351.html
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны - РИА Новости, 05.12.2021
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны
Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:37
2021-12-05T20:37
2021-12-05T23:38
в мире
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сша
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великобритания
нато
алексей резников
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России", заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию The Globe and Mail.Он призвал "англосаксонских союзников" по необходимости предоставлять помощь Украине вне НАТО, в частности направить в страну больше военных инструкторов."Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов <...> разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. <...> Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага <...> должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь", — сказал Резников.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских войск к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. Как указывал глава МИД России Сергей Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211205/ukraina-1762258937.html
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в мире, украина, сша, канада, великобритания, нато, алексей резников
20:37 05.12.2021 (обновлено: 23:38 05.12.2021)
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны
Глава Минобороны Украины Резников призвал "англосаксонских союзников" на юг и восток страны