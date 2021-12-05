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В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны - РИА Новости, 05.12.2021
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны
Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:37
2021-12-05T23:38
в мире
украина
сша
канада
великобритания
нато
алексей резников
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России", заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию The Globe and Mail.Он призвал "англосаксонских союзников" по необходимости предоставлять помощь Украине вне НАТО, в частности направить в страну больше военных инструкторов."Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов &lt;...&gt; разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. &lt;...&gt; Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага &lt;...&gt; должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь", — сказал Резников.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских войск к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. Как указывал глава МИД России Сергей Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211205/ukraina-1762258937.html
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в мире, украина, сша, канада, великобритания, нато, алексей резников
20:37 05.12.2021 (обновлено: 23:38 05.12.2021)
 
В Киеве призвали "англосаксонских союзников" на юг и восток страны

Глава Минобороны Украины Резников призвал "англосаксонских союзников" на юг и восток страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России", заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию The Globe and Mail.
Он призвал "англосаксонских союзников" по необходимости предоставлять помощь Украине вне НАТО, в частности направить в страну больше военных инструкторов.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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"Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов <...> разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. <...> Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага <...> должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь", — сказал Резников.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских войск к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве. Как указывал глава МИД России Сергей Лавров, НАТО может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" — это создает прямую угрозу безопасности России.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
15:02
Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России
 
В миреУкраинаСШАКанадаВеликобританияНАТОАлексей Резников
 
 
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