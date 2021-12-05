Арестович не исключил возможность переговоров Ермака и Козака
В офисе президента Украины не исключили переговоров Андрея Ермака и Дмитрия Козака
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака могут произойти, но о точной дате говорить пока рано, потому что это лишь намерения, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призыва западных партнеров к контактам Киева с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время.
"Они (переговоры Ермака и Козака – ред.) могут и произойти. Посмотрим, что будет. Пока я не вижу, чтобы Россия в принципе хотела мирного урегулирования", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".
По его словам, "на данном уровне нет календаря". "Это пока звучит как намерение, скорее. Конечно, называются разные сроки, но посмотрим. В дипломатии все это очень расплывчато. Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. Но у нас же есть сопротивление одной из сторон — России", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.