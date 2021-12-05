https://ria.ru/20211205/ukraina-1762259680.html

Арестович не исключил возможность переговоров Ермака и Козака

Арестович не исключил возможность переговоров Ермака и Козака - РИА Новости, 05.12.2021

Арестович не исключил возможность переговоров Ермака и Козака

Переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака могут произойти, но о точной дате говорить пока... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:51

2021-12-05T15:51

2021-12-05T15:51

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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака могут произойти, но о точной дате говорить пока рано, потому что это лишь намерения, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призыва западных партнеров к контактам Киева с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией РФ в ближайшее время."Они (переговоры Ермака и Козака – ред.) могут и произойти. Посмотрим, что будет. Пока я не вижу, чтобы Россия в принципе хотела мирного урегулирования", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".По его словам, "на данном уровне нет календаря". "Это пока звучит как намерение, скорее. Конечно, называются разные сроки, но посмотрим. В дипломатии все это очень расплывчато. Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон. Но у нас же есть сопротивление одной из сторон — России", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211205/borrel-1762251433.html

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