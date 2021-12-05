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На Украину прибыло второе судно из США с углем
На Украину прибыло второе судно из США с углем - РИА Новости, 05.12.2021
На Украину прибыло второе судно из США с углем
Второе из семи судов "Панамакс" привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "ДТЭК Энерго". РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:48
2021-12-05T14:48
в мире
украина
сша
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Второе из семи судов "Панамакс" привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".Первое судно с углем из США, законтрактованное группой ДТЭК для нужд "Центрэнерго", прибыло на Украину в ноябре, объем поставки составил 60,5 тысячи тонн."На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. т. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что в ближайшие дни партия пополнит запасы украинских ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды."Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет около 470 тыс. т", - добавили в компании.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html
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в мире, украина, сша, дтэк
14:48 05.12.2021
 
На Украину прибыло второе судно из США с углем

На Украину из США прибыло судно с 66 тысячами тонн угля для ТЭС

© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Второе из семи судов "Панамакс" привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".
Первое судно с углем из США, законтрактованное группой ДТЭК для нужд "Центрэнерго", прибыло на Украину в ноябре, объем поставки составил 60,5 тысячи тонн.
"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. т. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что в ближайшие дни партия пополнит запасы украинских ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды.
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"Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет около 470 тыс. т", - добавили в компании.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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