На Украину прибыло второе судно из США с углем
На Украину из США прибыло судно с 66 тысячами тонн угля для ТЭС
Первое судно с углем из США, законтрактованное группой ДТЭК для нужд "Центрэнерго", прибыло на Украину в ноябре, объем поставки составил 60,5 тысячи тонн.
"На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. т. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что в ближайшие дни партия пополнит запасы украинских ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды.
"Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет около 470 тыс. т", - добавили в компании.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.