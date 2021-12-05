https://ria.ru/20211205/ugol-1762252885.html

На Украину прибыло второе судно из США с углем

На Украину прибыло второе судно из США с углем - РИА Новости, 05.12.2021

На Украину прибыло второе судно из США с углем

Второе из семи судов "Панамакс" привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "ДТЭК Энерго". РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:48

2021-12-05T14:48

2021-12-05T14:48

в мире

украина

сша

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150471/55/1504715575_0:299:7952:4772_1920x0_80_0_0_ba0d62dc41b1ecebae0f351dc63d70f0.jpg

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Второе из семи судов "Панамакс" привезло из США на Украину 66 тысяч тонн угля для ТЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".Первое судно с углем из США, законтрактованное группой ДТЭК для нужд "Центрэнерго", прибыло на Украину в ноябре, объем поставки составил 60,5 тысячи тонн."На Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с американским углем. Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте на Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. т. Сегодня судно принято на 20-й причал порта ТИС", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что в ближайшие дни партия пополнит запасы украинских ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды."Ожидается, что в декабре на Украину прибудут еще три судовых партии с углем, зафрахтованных ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь-январь поставок составляет около 470 тыс. т", - добавили в компании.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html

https://ria.ru/20211111/lnr-1758533546.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дтэк