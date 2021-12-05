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Украинский генерал заговорил об упреждающем ударе по России
Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России - РИА Новости, 05.12.2021
Украинский генерал заговорил об упреждающем ударе по России
Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:02
2021-12-05T16:59
в мире
украина
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
виктор муженко
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России.Военачальник отметил, что Киеву для вооруженного конфликта с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых нет у местной оборонной промышленности. Кроме того, украинская армия — одна из самых больших в Европе — страдает от нехватки финансирования и технологической отсталости, подытожил Муженко.В последнее время западные СМИ публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Киев. На Украине сначала опровергали эту информацию и заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск на границе, однако затем тоже стали предупреждать о планируемом нападении.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
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в мире, украина, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, виктор муженко, россия
15:02 05.12.2021 (обновлено: 16:59 05.12.2021)
 
Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России

Украинский генерал Муженко заявил, что ВСУ не смогут нанести "превентивный" удар по России

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России.

"Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?" — сказал он в интервью журналу "Краина".

Военачальник отметил, что Киеву для вооруженного конфликта с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых нет у местной оборонной промышленности. Кроме того, украинская армия — одна из самых больших в Европе — страдает от нехватки финансирования и технологической отсталости, подытожил Муженко.
В последнее время западные СМИ публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Киев. На Украине сначала опровергали эту информацию и заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск на границе, однако затем тоже стали предупреждать о планируемом нападении.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
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В миреУкраинаСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныВиктор МуженкоРоссия
 
 
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