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Украинский генерал заговорил об упреждающем ударе по России

Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России - РИА Новости, 05.12.2021

Украинский генерал заговорил об упреждающем ударе по России

Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:02

2021-12-05T15:02

2021-12-05T16:59

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России.Военачальник отметил, что Киеву для вооруженного конфликта с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых нет у местной оборонной промышленности. Кроме того, украинская армия — одна из самых больших в Европе — страдает от нехватки финансирования и технологической отсталости, подытожил Муженко.В последнее время западные СМИ публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Киев. На Украине сначала опровергали эту информацию и заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск на границе, однако затем тоже стали предупреждать о планируемом нападении.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20211129/arsenal-1761339041.html

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в мире, украина, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, виктор муженко, россия