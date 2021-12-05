Украинский генерал заговорил об упреждающем ударе по России

15:02 05.12.2021 (обновлено: 16:59 05.12.2021)
Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России
Украинский генерал Муженко заявил, что ВСУ не смогут нанести "превентивный" удар по России
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший начальник Генштаба украинской армии Виктор Муженко посетовал на неготовность ВСУ начать "превентивную" войну против России.
"Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?" — сказал он в интервью журналу "Краина".
Военачальник отметил, что Киеву для вооруженного конфликта с Москвой нужны ракетные системы и другие виды вооружений, которых нет у местной оборонной промышленности. Кроме того, украинская армия — одна из самых больших в Европе — страдает от нехватки финансирования и технологической отсталости, подытожил Муженко.
В последнее время западные СМИ публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Киев. На Украине сначала опровергали эту информацию и заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск на границе, однако затем тоже стали предупреждать о планируемом нападении.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений. Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов.
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