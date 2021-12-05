https://ria.ru/20211205/tanki-1762275698.html

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

Украинские силовики разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:28

2021-12-05T18:28

2021-12-05T18:28

в мире

украина

оон

артемовск

бтр-70

т-64

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_6f6067457bf857668efaac06843e4fb5.jpg

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.Он пояснил, что в Артёмовске обнаружено 17 танков Т-64 на одном из гражданских объектов, в других городах обнаружены БТР-70 и БТР-60.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211205/soglashenie-1762274572.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, артемовск, бтр-70, т-64, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр