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В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе
Украинские силовики разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:28
2021-12-05T18:28
в мире
украина
оон
артемовск
бтр-70
т-64
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.Он пояснил, что в Артёмовске обнаружено 17 танков Т-64 на одном из гражданских объектов, в других городах обнаружены БТР-70 и БТР-60.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211205/soglashenie-1762274572.html
украина
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, оон, артемовск, бтр-70, т-64, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:28 05.12.2021
 
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и БТРы в трех населенных пунктах в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трех подконтрольных Украине населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что в Артёмовске обнаружено 17 танков Т-64 на одном из гражданских объектов, в других городах обнаружены БТР-70 и БТР-60.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Александр Грушко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
18:16
Грушко напомнил о безальтернативности Минских соглашений
 
В миреУкраинаООНАртемовскБТР-70Т-64Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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