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Шоубиз
https://ria.ru/20211205/superstar-1762289873.html
Из "Суперстар!" выбыла Любаша: ее планы после проекта
Из "Суперстар!" выбыла Любаша: ее планы после проекта - РИА Новости, 05.12.2021
Из "Суперстар!" выбыла Любаша: ее планы после проекта
Проект "Суперстар!" на НТВ покинула Любаша. Она набрала 30 баллов и стала последней в турнирной таблице. В интервью РИА Новости музыкант рассказала о своих... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T22:30
2021-12-05T22:32
шоубиз
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проект "Суперстар!" на НТВ покинула Любаша. Она набрала 30 баллов и стала последней в турнирной таблице. В интервью РИА Новости музыкант рассказала о своих ближайших планах. Кроме того, музыкант поделилась своими впечатлениями от участия в проекте. "Это здорово, это шоу: прекрасный балет, работа с художниками по костюмам, макияжу, интересная режиссура на сцене. Поучаствовать в этом процессе всегда интересно. Но тут же и негативные эмоции. Ощущения "пшика", сопровождающего оценку ноль, – очень действует на нервную систему", – отметила Любаша. После пяти выпусков нового сезона баллы в турнирной таблице распределились так: Виктор Салтыков возглавляет рейтинг с 39 баллами, Авраам Руссо на втором месте с 37 баллами, далее идут Вика Цыганова, Шура и Юрий Титов с 36 баллами и Анастасия с 35 баллами. После четвертого выпуска проект покинул певец Юлиан. В интервью РИА Новости он рассказал, почему редко появляется на телевидении.
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нтв (телеканал), авраам руссо (ипджиян), шура (александр медведев), вика цыганова
22:30 05.12.2021 (обновлено: 22:32 05.12.2021)
 
Из "Суперстар!" выбыла Любаша: ее планы после проекта

Любаша после проекта "Суперстар!" планирует выпустить новый альбом

© PR НТВЛюбаша на проекте "Суперстар!"
Любаша на проекте Суперстар!
© PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проект "Суперстар!" на НТВ покинула Любаша. Она набрала 30 баллов и стала последней в турнирной таблице. В интервью РИА Новости музыкант рассказала о своих ближайших планах.

"Сейчас я хочу выпустить лирический альбом с участием новых артистов, которые записали мои песни. Это Алексей Чумаков, Алсу, Ани Лорак, участники популярных музыкальных проектов и молодые артисты, которых, может быть, не все знают. Также у меня скоро выйдет книга рассказов, стихов и песен, написанных в течение длительного времени", – сказала Любаша.

Кроме того, музыкант поделилась своими впечатлениями от участия в проекте.
"Это здорово, это шоу: прекрасный балет, работа с художниками по костюмам, макияжу, интересная режиссура на сцене. Поучаствовать в этом процессе всегда интересно. Но тут же и негативные эмоции. Ощущения "пшика", сопровождающего оценку ноль, – очень действует на нервную систему", – отметила Любаша.
После пяти выпусков нового сезона баллы в турнирной таблице распределились так: Виктор Салтыков возглавляет рейтинг с 39 баллами, Авраам Руссо на втором месте с 37 баллами, далее идут Вика Цыганова, Шура и Юрий Титов с 36 баллами и Анастасия с 35 баллами.
После четвертого выпуска проект покинул певец Юлиан. В интервью РИА Новости он рассказал, почему редко появляется на телевидении.
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28 ноября, 22:41Шоубиз
Юлиан: "Я никуда не пропадал, меня просто нет на ТВ"
 
ШоубизНТВ (телеканал)Авраам Руссо (Ипджиян)Шура (Александр Медведев)Вика Цыганова
 
 
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