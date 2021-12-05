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Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц - РИА Новости, 05.12.2021
Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Высшая судебная палата Молдавии в воскресенье поддержала решение первых двух инстанций об аннулировании регистрации в качестве кандидата на пост мэра второго по РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:02
2021-12-05T23:02
в мире
выборы
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии в воскресенье поддержала решение первых двух инстанций об аннулировании регистрации в качестве кандидата на пост мэра второго по величине города республики от партии "Шор" Марины Таубер.Первый тур досрочных выборов мэра Бельц прошел 21 ноября, во второй тур прошли кандидат от партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, набравшая 47,93% голосов и независимый кандидат Николай Григоришин - у него 20,93% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду обратилась в суд города Бельцы с просьбой аннулировать регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании. Суд Бельц в субботу удовлетворил запрос ЦИК, Апелляционная палата его поддержала. Второй тур выборов, запланированный на 5 декабря, был отложен до вынесения окончательного вердикта суда."Результат рассмотрения дела: протест адвокатов отклонен, оставлено в силе решение Апелляционной палаты Бельц от 5 декабря", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Высшей судебной палаты.Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит, Центризбирком должен будет решить, как дальше проводить выборы в Бельцах.Центральная избирательная комиссия проанализировала расходы партии "Шор" на проведение избирательной кампании на основании жалобы Григоришина. В рамках проверки было установлено, что партия не зарегистрировала расходы в размере около 6,8 тысячи долларов на питание волонтеров. Таким образом, Таубер превысила максимально допустимую сумму расходов на проведение избирательной кампании во время местных выборов минимум на 500 долларов. Члены Центризбиркома отметили, что партия "Шор" в прошлом неоднократно нарушала нормы избирательного законодательства в области финансов. Таубер пыталась опротестовать решение ЦИК в Апелляционной палате Кишинева, но ее обращение было отклонено как необоснованное.
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в мире, выборы, кишинев, молдавия
23:02 05.12.2021
 
Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц

Верховный суд Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц Таубер

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флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии в воскресенье поддержала решение первых двух инстанций об аннулировании регистрации в качестве кандидата на пост мэра второго по величине города республики от партии "Шор" Марины Таубер.
Первый тур досрочных выборов мэра Бельц прошел 21 ноября, во второй тур прошли кандидат от партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, набравшая 47,93% голосов и независимый кандидат Николай Григоришин - у него 20,93% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду обратилась в суд города Бельцы с просьбой аннулировать регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании. Суд Бельц в субботу удовлетворил запрос ЦИК, Апелляционная палата его поддержала. Второй тур выборов, запланированный на 5 декабря, был отложен до вынесения окончательного вердикта суда.
"Результат рассмотрения дела: протест адвокатов отклонен, оставлено в силе решение Апелляционной палаты Бельц от 5 декабря", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Высшей судебной палаты.
Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит, Центризбирком должен будет решить, как дальше проводить выборы в Бельцах.
Центральная избирательная комиссия проанализировала расходы партии "Шор" на проведение избирательной кампании на основании жалобы Григоришина. В рамках проверки было установлено, что партия не зарегистрировала расходы в размере около 6,8 тысячи долларов на питание волонтеров. Таким образом, Таубер превысила максимально допустимую сумму расходов на проведение избирательной кампании во время местных выборов минимум на 500 долларов. Члены Центризбиркома отметили, что партия "Шор" в прошлом неоднократно нарушала нормы избирательного законодательства в области финансов. Таубер пыталась опротестовать решение ЦИК в Апелляционной палате Кишинева, но ее обращение было отклонено как необоснованное.
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