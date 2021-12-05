https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html
Хасбулатов назвал виновных в развале СССР
Хасбулатов назвал виновных в развале СССР - РИА Новости, 05.12.2021
Хасбулатов назвал виновных в развале СССР
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:35
2021-12-05T13:35
2021-12-05T18:13
общество
руслан хасбулатов
ссср
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня прекращения СССР своего существования. "Не было ни одной предпосылки, чтобы Советский Союз пал, если бы не было сознательного его разрушения. Это интеллектуальное невежество считать, что он пал сам собой и был обречен. Любая социальная система имеет возможности приспосабливаться, адаптироваться, бесконечные возможности. И когда говорят, что социализм был нереформируемым, это просто незнание законов социологии. Незнание законов больших социальных систем", — сказал он.По его словам, процесс адаптации Союза осуществлялся и был неизбежен. Говоря о причинах развала Советского государства, Хасбулатов отметил, что его разрушили люди, случайно оказавшиеся у власти. "Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Это был светоч надежды для миллионов людей. Поэтому, конечно, она была погублена сознательно, причем не какими-то злонамеренными людьми, а просто бездарными, бесхребетными людьми, случайно оказавшимся при высокой власти", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20211202/khasbulatov-1761833467.html
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общество, руслан хасбулатов, ссср
13:35 05.12.2021 (обновлено: 18:13 05.12.2021)
Хасбулатов назвал виновных в развале СССР
Последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов: СССР развалили бездарные люди
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил РИА Новости последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
.
В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня прекращения СССР
своего существования.
"Не было ни одной предпосылки, чтобы Советский Союз пал, если бы не было сознательного его разрушения. Это интеллектуальное невежество считать, что он пал сам собой и был обречен. Любая социальная система имеет возможности приспосабливаться, адаптироваться, бесконечные возможности. И когда говорят, что социализм был нереформируемым, это просто незнание законов социологии. Незнание законов больших социальных систем", — сказал он.
По его словам, процесс адаптации Союза осуществлялся и был неизбежен.
Говоря о причинах развала Советского государства, Хасбулатов отметил, что его разрушили люди, случайно оказавшиеся у власти.
"Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Это был светоч надежды для миллионов людей. Поэтому, конечно, она была погублена сознательно, причем не какими-то злонамеренными людьми, а просто бездарными, бесхребетными людьми, случайно оказавшимся при высокой власти", — подчеркнул он.