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В США прошла демонстрация ультраправой группировки "Патриотический фронт"

В США прошла демонстрация ультраправой группировки "Патриотический фронт" - РИА Новости, 05.12.2021

В США прошла демонстрация ультраправой группировки "Патриотический фронт"

Более 100 членов американской ультраправой группировки "Патриотический фронт" прошли с демонстрацией в центре Вашингтона, но столкнулись с логистическими... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:13

2021-12-05T11:13

2021-12-05T11:13

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Более 100 членов американской ультраправой группировки "Патриотический фронт" прошли с демонстрацией в центре Вашингтона, но столкнулись с логистическими трудностями по ее завершению, сообщает издание Daily Beast.По данным издания, участники демонстрации, одетые в униформу, под удары барабана несли американские флаги, пластиковые щиты и выкрикивали лозунги о своих намерениях "вернуть Америку". Толпа ультраправых вызвала настороженность у прохожих и привлекла внимание правоохранительных органов. Как пишет издание, полиция следила за демонстрантами, их шествие прошло мирно, без столкновений и задержаний.При этом, Daily Beast пишет, что демонстранты по завершению акции не смогли уехать, так как все не помещались в арендованный фургон. Поэтому порядка 20-ти ультраправых стояли на протяжении трех часов на обочине дороги в ожидании транспорта.Издание напоминает, что ранее группировка носила название "Авангард Америки", но после того, как один из ее участников убил женщину во время митинга неонацистов в Шарлоттсвилле во Флориде, группировка сменила название.Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в Шарлоттсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии, а сейчас является для правых национальным героем.Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу антифашистов погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка.После событий в Шарлоттсвилле по всей стране прошли акции против ультраправых, в ходе которых часто сносили монументы героям Гражданской войны в США со стороны конфедератов.

https://ria.ru/20211122/bayden-1760053669.html

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вашингтон (город)

флорида

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в мире, сша, вашингтон (город), флорида, эдвард ли