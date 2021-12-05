https://ria.ru/20211205/sputnik-1762297736.html
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос - РИА Новости, 05.12.2021
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который планируют запустить в космос в январе 2022 года, сообщила... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:51
2021-12-05T21:51
2021-12-05T21:51
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Украина завершила все таможенные формальности и отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который планируют запустить в космос в январе 2022 года, сообщила пресс-служба Днепровской таможни.Ранее глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что спутник "Сич-2-30" успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США), пуск аппарата запланирован на 10 января 2022 года."Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", - говорится в сообщении таможни в соцсети Facebook.Отмечается, что в США пройдет подготовка спутника к запуску.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спутник дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30". Бывший на тот момент министром по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский заявил, что украинское конструкторское бюро "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту спутника "Сич-2-30". По его словам, ISILAUNCH уполномочена SpaceX на продажу услуг по выводу спутников на орбиту. Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года.
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в мире, сша, флорида, космос - риа наука, канаверал
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос в январе следующего года