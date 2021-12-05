https://ria.ru/20211205/sputnik-1762284772.html

Путин заявил об эффективности "Спутника V"

Путин заявил об эффективности "Спутника V" - РИА Новости, 05.12.2021

Путин заявил об эффективности "Спутника V"

Анализ использования российской вакцины "Спутник V" за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:38

2021-12-05T19:38

2021-12-05T20:10

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Анализ использования российской вакцины "Спутник V" за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой."Эти миллионы и миллионы человек, которые получили прививки, и анализ получаемой информации после прививок говорят о том, что российская вакцина является безусловно одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практическое отсутствие всяких последствий", - сказал Путин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия