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Путин заявил об эффективности "Спутника V"
Путин заявил об эффективности "Спутника V" - РИА Новости, 05.12.2021
Путин заявил об эффективности "Спутника V"
Анализ использования российской вакцины "Спутник V" за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:38
2021-12-05T19:38
2021-12-05T20:10
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Анализ использования российской вакцины "Спутник V" за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой."Эти миллионы и миллионы человек, которые получили прививки, и анализ получаемой информации после прививок говорят о том, что российская вакцина является безусловно одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практическое отсутствие всяких последствий", - сказал Путин.
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владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, россия
19:38 05.12.2021 (обновлено: 20:10 05.12.2021)
Путин заявил об эффективности "Спутника V"
Президент Путин назвал "Спутник V" эффективной и безопасной вакциной