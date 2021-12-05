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Кравчук заявил, что народ был готов к распаду СССР

Кравчук заявил, что народ был готов к распаду СССР - РИА Новости, 05.12.2021

Кравчук заявил, что народ был готов к распаду СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что люди в СССР были готовы к ликвидации Союза, свидетельством чему стало отсутствие протестов после заключения РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:01

2021-12-05T15:01

2021-12-05T15:01

в мире

украина

киев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что люди в СССР были готовы к ликвидации Союза, свидетельством чему стало отсутствие протестов после заключения Беловежского соглашения.В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР."Когда мы подписали Беловежское соглашение, Ельцин приехал в Москву, Кравчук приехал в Киев. Почему никто, абсолютно никто официально не восстал против этого переворота, если называть это переворотом? Не было. Таким образом, люди были готовы к этому. Систему нужно было ломать. И Беловежская пуща и ее историческое значение состояло в том, что она эту систему поломала", - сказал Кравчук в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия 1".По его словам, заключение этого документа не вызвало у подписантов радости, так как пришло понимание ответственности."Сказать, что радость у нас была – не было… не пели, не танцевали. Мы понимали ответственность и сложность проблемы. Чувство первое, что у меня лично было – это ответственность", - отметил он.По словам Кравчука, "Беловежская пуща" стала следствием политики, проводимой президентом СССР Михаилом Горбачевым."Я вообще ценю заслуги Горбачёва, потому что не было бы Горбачёва, не было бы перестройки, не было бы этих шагов, которые поставили под сомнение всю систему Советского Союза – не было бы Беловежской пущи. А не было бы Беловежской пущи – ну, не было бы независимой Украины, не было бы независимой России, и не было бы президента Кравчука, и не было бы президента Путина", - поделился Кравчук.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20211205/palazhchenko-1762244205.html

https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html

украина

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ссср

беловежская пуща

россия

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