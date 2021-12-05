https://ria.ru/20211205/sotsset-1762297339.html

В соцсеть Трампа пообещали вложить более миллиарда долларов

В соцсеть Трампа пообещали вложить более миллиарда долларов - РИА Новости, 05.12.2021

В соцсеть Трампа пообещали вложить более миллиарда долларов

Соцсеть, которую создает бывший президент США Дональд Трамп, объявила в воскресенье, что получила обещания инвестиций более чем на 1 миллиард долларов. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:45

2021-12-05T21:45

2021-12-05T21:45

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соцсеть, которую создает бывший президент США Дональд Трамп, объявила в воскресенье, что получила обещания инвестиций более чем на 1 миллиард долларов.Компания Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданная ею компания для инвестиций Digital World Acquisition Corp объявили, что получили обязательства инвестиций от "разнообразной группы институциональных инвесторов"."Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться", - заявил в этой связи Трамп."TMTG будет в более сильной позиции в обороне против тирании больших технологий", - говорится в заявлении Трампа.В октябре Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством соцсетей после событий 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Ожидается, что новая соцсеть будет запущена в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211022/truth-1755714235.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп