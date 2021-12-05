https://ria.ru/20211205/sobyanin-1762235638.html

Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой

Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой - РИА Новости, 05.12.2021

Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой отметил, что ветераны всегда будут примером... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:27

2021-12-05T11:27

2021-12-05T11:27

общество

берлин (город)

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой отметил, что ветераны всегда будут примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине."В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте мэра столицы.Собянин отметил, что в эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы.Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Вермахт пытался захватить советскую столицу, а та отчаянно оборонялась, в том числе силами народных ополченцев. 5 декабря Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление — нацисты были отброшены на сотни километров от Москвы. Это стало одним из переломных моментов Второй мировой войны.День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают как городской праздник с 2012 года. К 5 декабря культурные учреждения готовят тематические программы.

https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html

https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1761971665.html

берлин (город)

москва

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общество, берлин (город), москва, сергей собянин