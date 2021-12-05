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Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой
Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой - РИА Новости, 05.12.2021
Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой отметил, что ветераны всегда будут примером... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:27
2021-12-05T11:27
общество
берлин (город)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой отметил, что ветераны всегда будут примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине."В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте мэра столицы.Собянин отметил, что в эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы.Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Вермахт пытался захватить советскую столицу, а та отчаянно оборонялась, в том числе силами народных ополченцев. 5 декабря Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление — нацисты были отброшены на сотни километров от Москвы. Это стало одним из переломных моментов Второй мировой войны.День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают как городской праздник с 2012 года. К 5 декабря культурные учреждения готовят тематические программы.
https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html
https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1761971665.html
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общество, берлин (город), москва, сергей собянин
11:27 05.12.2021
 
Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой отметил, что ветераны всегда будут примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине.
"В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте мэра столицы.
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Собянин отметил, что в эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы.
Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Вермахт пытался захватить советскую столицу, а та отчаянно оборонялась, в том числе силами народных ополченцев. 5 декабря Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление — нацисты были отброшены на сотни километров от Москвы. Это стало одним из переломных моментов Второй мировой войны.
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают как городской праздник с 2012 года. К 5 декабря культурные учреждения готовят тематические программы.
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ОбществоБерлин (город)МоскваСергей Собянин
 
 
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