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Собянин надеется, что СВХ будет полностью сдана до Дня города
Собянин надеется, что СВХ будет полностью сдана до Дня города - РИА Новости, 05.12.2021
Собянин надеется, что СВХ будет полностью сдана до Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда полностью будет запущена в августе или ко Дню города. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:04
2021-12-05T09:04
общество
казань
санкт-петербург
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда полностью будет запущена в августе или ко Дню города.В четверг в Москве открыли эстакаду Северо-Восточной хорды у метро "Ботанический сад"."Остался последний этап, запущена новая эстакада... осталось ещё 5 километров пройти , чтобы соединить участки разрозненные - Алтуфьевский до Проспекта мира. Остаётся по времени где-то чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может, ко Дню города вся Северо-Восточная хода будет сдана. Это хорда, которая пройдёт от Гусиновской развязки до Косинской", - сказал Собянин в эфире канала "Россия-1".По его словам, дальше планируется продолжать "подтягивать" её в сторону новой федеральной трассы до Казани."А от Гусиновки она уже будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург. С одной стороны будет проходить санкт-петербургская дорога, с другой стороны пойдёт на Казань - вот эти разные направления хорды. Даст возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться новой магистралью без всяких ограничений, проезжая практически через весь город, не заезжая в центр", - сказал Собянин.Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и десять промышленных зон. Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 километров. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети - будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход. В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.
https://realty.ria.ru/20211202/estakada-1761831867.html
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общество, казань, санкт-петербург, москва, сергей собянин
09:04 05.12.2021
 
Собянин надеется, что СВХ будет полностью сдана до Дня города

Мэр Собянин надеется, что Северо-Восточную хорду полностью запустят до Дня города

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда полностью будет запущена в августе или ко Дню города.
В четверг в Москве открыли эстакаду Северо-Восточной хорды у метро "Ботанический сад".
Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 15:01
В Москве открыли эстакаду Северо-Восточной хорды у метро "Ботанический сад"
"Остался последний этап, запущена новая эстакада... осталось ещё 5 километров пройти , чтобы соединить участки разрозненные - Алтуфьевский до Проспекта мира. Остаётся по времени где-то чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может, ко Дню города вся Северо-Восточная хода будет сдана. Это хорда, которая пройдёт от Гусиновской развязки до Косинской", - сказал Собянин в эфире канала "Россия-1".
По его словам, дальше планируется продолжать "подтягивать" её в сторону новой федеральной трассы до Казани.
"А от Гусиновки она уже будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург. С одной стороны будет проходить санкт-петербургская дорога, с другой стороны пойдёт на Казань - вот эти разные направления хорды. Даст возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться новой магистралью без всяких ограничений, проезжая практически через весь город, не заезжая в центр", - сказал Собянин.
Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и десять промышленных зон. Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 километров. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети - будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход. В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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ОбществоКазаньСанкт-ПетербургМоскваСергей Собянин
 
 
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