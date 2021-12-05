Собянин надеется, что СВХ будет полностью сдана до Дня города
Мэр Собянин надеется, что Северо-Восточную хорду полностью запустят до Дня города
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Северо-Восточная хорда полностью будет запущена в августе или ко Дню города.
В четверг в Москве открыли эстакаду Северо-Восточной хорды у метро "Ботанический сад".
"Остался последний этап, запущена новая эстакада... осталось ещё 5 километров пройти , чтобы соединить участки разрозненные - Алтуфьевский до Проспекта мира. Остаётся по времени где-то чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может, ко Дню города вся Северо-Восточная хода будет сдана. Это хорда, которая пройдёт от Гусиновской развязки до Косинской", - сказал Собянин в эфире канала "Россия-1".
По его словам, дальше планируется продолжать "подтягивать" её в сторону новой федеральной трассы до Казани.
"А от Гусиновки она уже будет соединена с дорогой на Санкт-Петербург. С одной стороны будет проходить санкт-петербургская дорога, с другой стороны пойдёт на Казань - вот эти разные направления хорды. Даст возможность всем северо-восточным районам Москвы пользоваться новой магистралью без всяких ограничений, проезжая практически через весь город, не заезжая в центр", - сказал Собянин.
Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса призвана соединить крупные автомобильные магистрали столицы, она затронет 26 районов и десять промышленных зон. Общая протяженность основного хода хорды составит около 40 километров. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети - будет построено порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход. В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.