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Кинолог рассказал, как распознать у собаки пневмонию
Кинолог рассказал, как распознать у собаки пневмонию - РИА Новости, 05.12.2021
Кинолог рассказал, как распознать у собаки пневмонию
Пневмония встречается не только у людей, но и у собак, особенно в холодное время года, при неправильном лечении или его отсутствии заболевание может привести к... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:07
2021-12-05T03:07
общество
москва
собаки
владимир голубев
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пневмония встречается не только у людей, но и у собак, особенно в холодное время года, при неправильном лечении или его отсутствии заболевание может привести к летальному исходу, поэтому к нему нельзя относиться легкомысленно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он пояснил, что в результате воспаления при пневмонии слипаются дыхательные мешочки легких, при объемном поражении страдает дыхание и появляется отдышка. По его словам, владельца должны насторожить повышение температуры тела по сравнению с нормальной для собак температурой 37,5-39 градусов, а также частое и поверхностное, а иногда и смешанное дыхание или дыхание животом. Среди других симптомов Голубев назвал жажду и потерю аппетита, вялость, кашель и чихание, слезотечение, першение и синюшность языка.Кинолог рассказал, что заболевание может возникать из-за размножения патогенной микрофлоры или на фоне уже имеющейся вирусной инфекции. Также причинами могут быть гельминты, путь размножения которых проходит через легкие, или грибковая инфекция.В зоне риска, по словам Голубева, собаки, которые часто переохлаждаются, питомцы со слабым иммунитетом, собаки с травмой грудной клетки и питомцы с хроническими бронхитами, а также животные, которые не получают сбалансированное питание, а если собака при этом ещё и пожилая, то у нее при любом переохлаждении есть риск возникновения пневмонии."Симптомы пневмонии у собак очень схожи с другими заболеваниями и определить диагноз, ориентируясь только на симптоматику, трудно. Для лечения пневмонии нужно вовремя поставить правильный диагноз, сделать это может только ветеринарный врач, на основании анализа крови, рентген-обследования либо компьютерной томографии. Не лечите собаку самостоятельно, это может стоить ей жизни. Если вам кажется, что собака заболела, немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику", - добавил Голубев.
https://ria.ru/20211122/kinolog-1760101962.html
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общество, москва, собаки, владимир голубев, россия
03:07 05.12.2021
 
Кинолог рассказал, как распознать у собаки пневмонию

Президент РКФ Голубев: при любом подозрении на пневмонию нужно обращаться к ветеринару

© Depositphotos / ChalabalaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Depositphotos / Chalabala
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пневмония встречается не только у людей, но и у собак, особенно в холодное время года, при неправильном лечении или его отсутствии заболевание может привести к летальному исходу, поэтому к нему нельзя относиться легкомысленно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Иногда собаководы не придают особого значения состоянию собаки: используют народные средства для лечения недуга или вовсе не замечают, что животное болеет. Такой подход может привести к прогрессированию заболевания, подъему температуры и гибели любимца. Не нужно заниматься самолечением, при любом подозрении на пневмонию, обязательно обращайтесь за помощью в ветеринарную клинику", - сказал Голубев.
Он пояснил, что в результате воспаления при пневмонии слипаются дыхательные мешочки легких, при объемном поражении страдает дыхание и появляется отдышка. По его словам, владельца должны насторожить повышение температуры тела по сравнению с нормальной для собак температурой 37,5-39 градусов, а также частое и поверхностное, а иногда и смешанное дыхание или дыхание животом. Среди других симптомов Голубев назвал жажду и потерю аппетита, вялость, кашель и чихание, слезотечение, першение и синюшность языка.
Кинолог рассказал, что заболевание может возникать из-за размножения патогенной микрофлоры или на фоне уже имеющейся вирусной инфекции. Также причинами могут быть гельминты, путь размножения которых проходит через легкие, или грибковая инфекция.
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В зоне риска, по словам Голубева, собаки, которые часто переохлаждаются, питомцы со слабым иммунитетом, собаки с травмой грудной клетки и питомцы с хроническими бронхитами, а также животные, которые не получают сбалансированное питание, а если собака при этом ещё и пожилая, то у нее при любом переохлаждении есть риск возникновения пневмонии.
"Симптомы пневмонии у собак очень схожи с другими заболеваниями и определить диагноз, ориентируясь только на симптоматику, трудно. Для лечения пневмонии нужно вовремя поставить правильный диагноз, сделать это может только ветеринарный врач, на основании анализа крови, рентген-обследования либо компьютерной томографии. Не лечите собаку самостоятельно, это может стоить ей жизни. Если вам кажется, что собака заболела, немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику", - добавил Голубев.
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