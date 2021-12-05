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Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron
Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron - РИА Новости, 06.12.2021
Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-05T18:21
2021-12-05T18:21
2021-12-06T00:18
александр бастрыкин
noize mc (иван алексеев)
следственный комитет россии (ск рф)
oxxxymiron (мирон федоров)
шоубиз
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов"."В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что инициаторы нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.В ноябре Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Его адвокат Сергей Жорин опроверг слова главы следственного ведомства.
https://ria.ru/20211203/oksimiron-1762001061.html
https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html
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александр бастрыкин, noize mc (иван алексеев), следственный комитет россии (ск рф), oxxxymiron (мирон федоров), общество
18:21 05.12.2021 (обновлено: 00:18 06.12.2021)
Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron
Глава СК Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм