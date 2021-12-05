https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html

Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron

Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron - РИА Новости, 06.12.2021

Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-05T18:21

2021-12-05T18:21

2021-12-06T00:18

александр бастрыкин

noize mc (иван алексеев)

следственный комитет россии (ск рф)

oxxxymiron (мирон федоров)

шоубиз

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/67/1506906797_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_037e7fba52e2953aa04f09d2bb443424.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения "группы патриотов"."В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что инициаторы нашли в текстах песен музыкантов попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.В ноябре Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Его адвокат Сергей Жорин опроверг слова главы следственного ведомства.

https://ria.ru/20211203/oksimiron-1762001061.html

https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, noize mc (иван алексеев), следственный комитет россии (ск рф), oxxxymiron (мирон федоров), общество