https://ria.ru/20211205/sheremet-1762267583.html
В Госдуме назвали отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным
В Госдуме назвали отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным - РИА Новости, 05.12.2021
В Госдуме назвали отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудным отказ президента США Джо Байдена соблюдать "красные линии" в международных... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:04
2021-12-05T17:04
2021-12-05T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудным отказ президента США Джо Байдена соблюдать "красные линии" в международных отношениях.Ранее Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в страну рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с российским лидером Владимиром Путиным. На форуме "Россия зовет" Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности РФ."Байден демонстрирует безрассудный и наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других стран и миру на нашей земле. Власти США привыкли сеять смуту и раздор по всему миру, но у наших границ мы не позволим им хозяйничать. Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, с Россией неприемлемо общаться языком силы и шантажа."Россия всегда выступала за диалог и конструктивные взаимоотношения с другими странами, но нашу доброту и политическую порядочность не стоит воспринимать за слабость. Любая агрессия в отношении России будет пресечена за считанные секунды еще на подходе к нашим границам. Не советуем никому махать дубиной у наших границ. У нас достаточно сил и средств, чтобы нарушать самые грандиозные планы наших недругов", - сказал депутат.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/bayden-1762146440.html
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киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, госдума рф, михаил шеремет, россия
В Госдуме назвали отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным
Депутат Шеремет назвал отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы
РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудным отказ президента США Джо Байдена
соблюдать "красные линии" в международных отношениях.
Ранее Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в страну рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с российским лидером Владимиром Путиным. На форуме "Россия зовет" Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности РФ.
"Байден демонстрирует безрассудный и наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других стран и миру на нашей земле. Власти США привыкли сеять смуту и раздор по всему миру, но у наших границ мы не позволим им хозяйничать. Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, с Россией неприемлемо общаться языком силы и шантажа.
"Россия всегда выступала за диалог и конструктивные взаимоотношения с другими странами, но нашу доброту и политическую порядочность не стоит воспринимать за слабость. Любая агрессия в отношении России будет пресечена за считанные секунды еще на подходе к нашим границам. Не советуем никому махать дубиной у наших границ. У нас достаточно сил и средств, чтобы нарушать самые грандиозные планы наших недругов", - сказал депутат.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву
защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.