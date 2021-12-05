https://ria.ru/20211205/sapega-1762233654.html

Отчим Сапеги рассказали, что дело россиянки пока не направили в суд

Отчим Сапеги рассказали, что дело россиянки пока не направили в суд - РИА Новости, 05.12.2021

Отчим Сапеги рассказали, что дело россиянки пока не направили в суд

Отчим россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил РИА Новости, что ее дело пока не направлено в суд в Белоруссии. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:01

2021-12-05T11:01

2021-12-05T11:01

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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Отчим россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич сообщил РИА Новости, что ее дело пока не направлено в суд в Белоруссии."Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано", - сказал он.Дудич отметил, что "психологическое состояние ее критическое, она подавлена".Ранее источники агентства Sputnik Беларусь сообщили, что дело Сапеги готовят для передачи в суд. Суд может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды ей грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.Сапега летела с Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/sapega-1747973708.html

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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, ryanair, роман протасевич, софия сапега