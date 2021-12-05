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Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы

Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы - РИА Новости, 05.12.2021

Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы

Дело россиянки Софьи Сапеги готовят для передачи в суд, сообщил источник агентству Sputnik Беларусь. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T09:28

2021-12-05T09:28

2021-12-05T09:28

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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Дело россиянки Софьи Сапеги готовят для передачи в суд, сообщил источник агентству Sputnik Беларусь."Предварительное следствие уже походит к завершению", – сообщили источники, знакомые с ходом расследования.Как передаёт агентство Sputnik, суд по делу Сапеги может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.Сапега летела с Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Борт экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега , которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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в мире, вильнюс, белоруссия, минск, ryanair, роман протасевич, софия сапега