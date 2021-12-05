https://ria.ru/20211205/sanktsii-1762219879.html

Порошенко пожелал России провалиться в ад

Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России - РИА Новости, 05.12.2021

Порошенко пожелал России провалиться в ад

Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, что Запад должен составить список "адских санкций" против... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T01:42

2021-12-05T01:42

2021-12-05T01:42

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, что Запад должен составить список "адских санкций" против России на случай агрессии.Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО "на линии фронта с Россией", так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала "одну из самых эффективных и сильных армий на континенте".В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, петр порошенко, россия