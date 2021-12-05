Порошенко пожелал России провалиться в ад

Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
Экс-президент Украины Порошенко: Запад должен ввести "адские санкции" против России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, что Запад должен составить список "адских санкций" против России на случай агрессии.
"Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления", — заявил Порошенко.
"Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", — заключил бывший украинский лидер.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на восточного соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.