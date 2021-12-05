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Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 05.12.2021
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Наталья. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:37
2021-12-05T18:37
2021-12-05T20:42
марк рудинштейн
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Наталья.Ранее СМИ писали, что Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом, он находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр".Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра". Спродюсировал картины "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви".В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет, его сменил Александр Роднянский.
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марк рудинштейн, новости культуры, общество
18:37 05.12.2021 (обновлено: 20:42 05.12.2021)
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Актер, кинопродюсер и создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн умер на 76-м году жизни