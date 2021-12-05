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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211205/rudinshteyn-1762277293.html
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 05.12.2021
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн
Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Наталья. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:37
2021-12-05T20:42
марк рудинштейн
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Наталья.Ранее СМИ писали, что Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом, он находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр".Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра". Спродюсировал картины "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви".В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет, его сменил Александр Роднянский.
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марк рудинштейн, новости культуры, общество
18:37 05.12.2021 (обновлено: 20:42 05.12.2021)
 
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

Актер, кинопродюсер и создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн умер на 76-м году жизни

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Наталья.
"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", — сказала она.
Ранее СМИ писали, что Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом, он находится в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр".
Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра". Спродюсировал картины "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви".
В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет, его сменил Александр Роднянский.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродюсер Марк Рудинштейн
Продюсер Марк Рудинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Продюсер Марк Рудинштейн
 
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