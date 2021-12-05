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Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз" - РИА Новости, 05.12.2021
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз". РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:17
2021-12-05T11:17
2021-12-05T13:27
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз".Он опубликовал снимок "Союза-СТ-Б" со спутниками Galileo, установленного на стартовом столе космодрома Куру. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли."Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли", — пошутил Рогозин в подписи к фото."Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовал в воскресенье во французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту два европейских спутника Galileo FOC.
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дмитрий рогозин, роскосмос, youtube, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
11:17 05.12.2021 (обновлено: 13:27 05.12.2021)
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
Глава "Роскосмоса" Рогозин пошутил о снимке с "двусторонней" версией ракеты "Союз"