https://ria.ru/20211205/rogozin-1762234714.html

Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"

Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз" - РИА Новости, 05.12.2021

Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз". РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:17

2021-12-05T11:17

2021-12-05T13:27

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз".Он опубликовал снимок "Союза-СТ-Б" со спутниками Galileo, установленного на стартовом столе космодрома Куру. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли."Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли", — пошутил Рогозин в подписи к фото."Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовал в воскресенье во французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту два европейских спутника Galileo FOC.

https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html

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