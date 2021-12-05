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Наука
https://ria.ru/20211205/rogozin-1762234714.html
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз" - РИА Новости, 05.12.2021
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз". РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:17
2021-12-05T13:27
наука
дмитрий рогозин
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космос - риа наука
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз".Он опубликовал снимок "Союза-СТ-Б" со спутниками Galileo, установленного на стартовом столе космодрома Куру. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли."Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли", — пошутил Рогозин в подписи к фото."Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовал в воскресенье во французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту два европейских спутника Galileo FOC.
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дмитрий рогозин, роскосмос, youtube, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, россия
11:17 05.12.2021 (обновлено: 13:27 05.12.2021)
 
Рогозин впервые показал "двустороннюю" версию ракеты "Союз"

Глава "Роскосмоса" Рогозин пошутил о снимке с "двусторонней" версией ракеты "Союз"

© Фото : Роскосмос / Иван ТимошенкоРакета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : Роскосмос / Иван Тимошенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин продемонстрировал в своем Telegram-канале "двустороннюю" ракету-носитель "Союз".
Он опубликовал снимок "Союза-СТ-Б" со спутниками Galileo, установленного на стартовом столе космодрома Куру. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли.
© Фото : @Rogozin / twitterФотография из Twitter-аккаунта Дмитрия Рогозина
Фотография из Twitter-аккаунта Дмитрия Рогозина - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : @Rogozin / twitter
Фотография из Twitter-аккаунта Дмитрия Рогозина
"Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли", — пошутил Рогозин в подписи к фото.
"Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовал в воскресенье во французской Гвиане. Ракета вывела на орбиту два европейских спутника Galileo FOC.
LIVE: Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:08
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
 
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