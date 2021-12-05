https://ria.ru/20211205/rak-1762221410.html
Три ошибки россиян, которые чреваты раком
Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития рака - РИА Новости, 05.12.2021
Три ошибки россиян, которые чреваты раком
В блоге "Следите за здоровьем каждый день" на портале WeChat перечислили привычки, которые могут привести к раку. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:57
2021-12-05T03:57
2021-12-05T13:14
общество
здоровье
онкология
китай
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В блоге "Следите за здоровьем каждый день" на портале WeChat перечислили привычки, которые могут привести к раку.По словам авторов, одна из причин онкологических болезней — это то, что люди поздно ложатся спать. Как отмечается, у тех, кто обычно засиживается допоздна, больше вероятность заболеть, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.Опасность для здоровья представляет и современный темп жизни, который негативно влияет на нервную систему из-за частых стрессовых ситуаций. Раздражительность и депрессии также повышают риск развития рака, подчеркивается в блоке.Кроме того, навредить организму может и употребление в пищу блюд, недоеденных ранее. В них, как утверждают авторы, начинают накапливаться нитриты, способные спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Их могут вызвать и нарушения в работе желудка и селезенки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211129/simptom-1761352943.html
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общество, здоровье, онкология, китай
03:57 05.12.2021 (обновлено: 13:14 05.12.2021)
Названы три распространенные привычки, которые повышают риск развития рака
WeChat: раздражительность, неправильный режим сна и питания повышают риск развития рака
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
В блоге "Следите за здоровьем каждый день" на портале WeChat
перечислили привычки, которые могут привести к раку.
По словам авторов, одна из причин онкологических болезней — это то, что люди поздно ложатся спать. Как отмечается, у тех, кто обычно засиживается допоздна, больше вероятность заболеть, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.
Опасность для здоровья представляет и современный темп жизни, который негативно влияет на нервную систему из-за частых стрессовых ситуаций. Раздражительность и депрессии также повышают риск развития рака, подчеркивается в блоке.
Кроме того, навредить организму может и употребление в пищу блюд, недоеденных ранее. В них, как утверждают авторы, начинают накапливаться нитриты, способные спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Их могут вызвать и нарушения в работе желудка и селезенки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>