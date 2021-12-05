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Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний" - РИА Новости, 05.12.2021
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"
Президент России Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:13
2021-12-05T18:13
общество
владимир путин
новый год
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке.Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Ёлка желаний". Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить.На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области."Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?", - сказал президент.На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного."Супер", - отреагировал глава государства.Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре."Считай, что ты уже в дороге", - заверил Путин.Всероссийская акция "Елка желаний " проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.
https://ria.ru/20210303/aktsiya-1599790666.html
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общество, владимир путин, новый год
18:13 05.12.2021
 
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"

Президент Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам акции "Елка желаний"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке.
Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Ёлка желаний". Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить.
На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области.
"Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?", - сказал президент.
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:21
В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей
На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного.
"Супер", - отреагировал глава государства.
Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре.
"Считай, что ты уже в дороге", - заверил Путин.
Всероссийская акция "Елка желаний " проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.
Дед Мороз выступает на Патриаршей Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 09:57Новый год—2021
Министры приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"
 
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