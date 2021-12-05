https://ria.ru/20211205/putin-1762273867.html
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний" - РИА Новости, 05.12.2021
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"
Президент России Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:13
2021-12-05T18:13
2021-12-05T18:13
общество
владимир путин
новый год
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке.Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Ёлка желаний". Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить.На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области."Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?", - сказал президент.На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного."Супер", - отреагировал глава государства.Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре."Считай, что ты уже в дороге", - заверил Путин.Всероссийская акция "Елка желаний " проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.
https://ria.ru/20210303/aktsiya-1599790666.html
https://ria.ru/20201228/ministry-1591176429.html
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общество, владимир путин, новый год
Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам "Елки желаний"
Президент Путин подарит гитару и позволит побыть пожарным участникам акции "Елка желаний"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в рамках акции "Елка желаний" подарит гитару, позволит побывать в роли пожарного и посетить "Лебединое озеро" в Мариинке.
Глава государства в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции "Ёлка желаний". Путин выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить.
На первом шарике оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области
.
"Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?", - сказал президент.
На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного.
"Супер", - отреагировал глава государства.
Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края
, которая хочет посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре
.
"Считай, что ты уже в дороге", - заверил Путин.
Всероссийская акция "Елка желаний " проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.