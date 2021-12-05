Путин вручил медали победителям международной премии "МыВместе-2021"

"Полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее. Я очень часто говорю и вижу со стороны, что у нас замечательные молодые люди, замечательная молодёжь. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном, в прямом смысле этого слова. Замечательная молодёжь, душевная, щедрая, деятельная и эффективная. Такое движение, движение добровольцев действительно не знает границ, и не только по территориям, но и по душе. Она не знает душевных границ", - сказал Путин.