17:37 05.12.2021 (обновлено: 17:52 05.12.2021)
Путин вручил медали победителям международной премии "МыВместе-2021"
Президент Путин вручил медали четырем победителям международной премии "МыВместе-2021"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАктивисты регионального волонтерского штаба Общероссийского народного фронта в рамках акции "Мы вместе" доставляют лекарства на дом
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Международный день добровольцев вручил медали четырем победителям международной премии "МыВместе-2021".
"У меня ещё почетная миссия есть вручить медали нашим победителям", - сказал Путин, выступая на церемонии награждения.
Первому он вручил медаль врачу-педиатру, заведующему пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павлу Бережанскому, который стал волонтёром года. Также медали от президента получили волонтер-медик "красной зоны" Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский и руководитель волонтерского штаба акции "МыВместе" в Кировской области Екатерина Садакова.
По словам Путина, добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задаёт молодёжь.
"Полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее. Я очень часто говорю и вижу со стороны, что у нас замечательные молодые люди, замечательная молодёжь. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном, в прямом смысле этого слова. Замечательная молодёжь, душевная, щедрая, деятельная и эффективная. Такое движение, движение добровольцев действительно не знает границ, и не только по территориям, но и по душе. Она не знает душевных границ", - сказал Путин.
Он поблагодарил всех волонтёров и добровольцев и поздравил их с праздником.