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ДНР добивается железнодорожного сообщения с Россией, заявил Пушилин
ДНР добивается железнодорожного сообщения с Россией, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.12.2021
ДНР добивается железнодорожного сообщения с Россией, заявил Пушилин
Самопровозглашенная ДНР добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, вопрос не забыт, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:51
2021-12-05T16:51
2021-12-05T16:51
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, вопрос не забыт, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается грузоперевозок, у нас с этим все в порядке, все это работает. А мы тогда говорили про пассажирские перевозки для удобства, для наших граждан... Этот вопрос сейчас активно обсуждается... И мы добьёмся, я постараюсь это сделать быстрее со своей стороны, но тут не все зависит только от Донецкой или Луганской народных республик, увы, это так. Но мы это не списываем, мы это не забываем, это отложилось по времени, то есть в силу объективных причин, технических причин, в том числе и в какой-то части пандемии", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он отметил, что пассажирское железнодорожное сообщение разгрузило бы пункты перехода ДНР с РФ. По его словам, приоритетными направлениями пассажирских перевозок остаются Москва, Санкт-Петербург и Крым.
https://ria.ru/20211205/pasport-1762255740.html
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в мире, москва, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
ДНР добивается железнодорожного сообщения с Россией, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Донецк добивается пассажирского железнодорожного сообщения с Россией