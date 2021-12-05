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Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе
Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:55
2021-12-05T13:05
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин."Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он отметил, что количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова."Будет ли политическое решение - посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно", - добавил глава ДНР.
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:55 05.12.2021 (обновлено: 13:05 05.12.2021)
 
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе

Глава ДНР Пушилин назвал перспективу возобновления военных действий в Донбассе реальной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
"Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.
Он отметил, что количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова.
"Будет ли политическое решение - посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно", - добавил глава ДНР.
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В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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