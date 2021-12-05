https://ria.ru/20211205/pushilin-1762242087.html
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе
Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:55
2021-12-05T12:55
2021-12-05T13:05
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин."Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он отметил, что количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова."Будет ли политическое решение - посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:55 05.12.2021 (обновлено: 13:05 05.12.2021)
Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе
Глава ДНР Пушилин назвал перспективу возобновления военных действий в Донбассе реальной