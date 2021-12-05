https://ria.ru/20211205/pushilin-1762242087.html

Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе

Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021

Глава ДНР допустил, что Киев возобновит военные действия в Донбассе

Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:55

2021-12-05T12:55

2021-12-05T13:05

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин."Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он отметил, что количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова."Будет ли политическое решение - посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html

украина

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр