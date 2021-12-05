https://ria.ru/20211205/protesty-1762302649.html

В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков

В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков - РИА Новости, 05.12.2021

В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков

Полиция Брюсселя сообщила о задержании 20 участников беспорядков в Брюсселе, где в воскресенье прошла согласованная властями демонстрация противников... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T23:28

2021-12-05T23:28

2021-12-05T23:28

распространение коронавируса

в мире

европейский совет

еврокомиссия

брюссель

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Полиция Брюсселя сообщила о задержании 20 участников беспорядков в Брюсселе, где в воскресенье прошла согласованная властями демонстрация противников ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса."Полиция Брюсселя задержала 20 человек по итогам манифестации. Четверо участников акции и двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.По данным полиции, более 8 тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя, чтобы принять участие в "Марше за свободу". Акция была согласована местными властями по ускоренной процедуре в пятницу во второй половине дня.Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против ужесточения санитарных мер, в частности, повсеместного использования коронавирусного сертификата и обязательной вакцинации, которую власти предлагают ввести для медицинских работников.В ходе демонстрации вспыхнули столкновения полицейских и демонстрантов, попытавшихся прорвать полицейский кордон. Инциденты произошли в Европейском квартале бельгийской столицы близ зданий Европейского совета и Еврокомиссии.Участники акции закидывали полицейских камнями, повредили несколько полицейских автомобилей. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.Первая акция под названием "Марш за свободу" состоялась в воскресенье 21 ноября. Тогда в ней приняли участие, по разным данным, от 35 до 70 тысяч человек. Изначально мирная демонстрация также переросла в столкновения, в которых пострадали как минимум трое полицейских.В минувшую пятницу бельгийские власти вновь ужесточили меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости и заполнения больниц. В частности, маски в помещении предписано носить уже с шести лет. Кроме того, школы раньше положенного уйдут на рождественские каникулы.По-прежнему компаниям предписано перевести сотрудников на удаленную работу. Запрещены мероприятия в помещениях с участием более 200 человек.

https://ria.ru/20211205/omikron-1762245499.html

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

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в мире, европейский совет, еврокомиссия, брюссель, коронавирус covid-19