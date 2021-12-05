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В Тбилиси проходит акция протеста против "ковид-паспортов"
В Тбилиси проходит акция протеста против "ковид-паспортов" - РИА Новости, 05.12.2021
В Тбилиси проходит акция протеста против "ковид-паспортов"
Несколько тысяч граждан Грузии проводят шествие по центральным проспектам столицы Тбилиси, протестуя против введения системы "зеленых паспортов", передает... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:49
2021-12-05T16:49
2021-12-05T18:05
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ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. Несколько тысяч граждан Грузии проводят шествие по центральным проспектам столицы Тбилиси, протестуя против введения системы "зеленых паспортов", передает корреспондент РИА Новости."Ковид-паспорт" — это электронный документ, в который вносятся данные о прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни или результатах ПЦР-тестов. В Грузии он начал действовать с 1 декабря. Теперь посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно лишь с QR-кодом.Участники акции считают это "дискриминацией и принуждением к вакцинации".Митингующие планируют и дальше продолжать протесты, пока власти не упразднят ковид-паспорта.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/omikron-1762253512.html
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в мире, грузия, коронавирус covid-19
16:49 05.12.2021 (обновлено: 18:05 05.12.2021)
В Тбилиси проходит акция протеста против "ковид-паспортов"
В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против "ковид-паспортов"