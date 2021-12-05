23:03 05.12.2021 (обновлено: 23:05 05.12.2021)
Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
Немецкий дипломат Ишингер заявил, что газопровод "Северный поток — 2" поздно останавливать
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток 2" останавливать уже поздно, хотя проект остается не только проблемой в отношениях с Украиной, но и предметом разногласий с США.
"Северный поток 2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой", - заявил Ишингер изданию Handelsblatt, добавив, что "сейчас, наверное, слишком поздно (останавливать газопровод)".
По словам дипломата, конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения США, "фактически субсидирует Россию". Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.
Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.