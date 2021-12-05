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Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать - РИА Новости, 05.12.2021
Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток 2" останавливать уже поздно, хотя... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:03
2021-12-05T23:05
в мире
украина
сша
германия
газпром
вольфганг ишингер
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток 2" останавливать уже поздно, хотя проект остается не только проблемой в отношениях с Украиной, но и предметом разногласий с США."Северный поток 2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой", - заявил Ишингер изданию Handelsblatt, добавив, что "сейчас, наверное, слишком поздно (останавливать газопровод)".По словам дипломата, конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения США, "фактически субсидирует Россию". Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211204/potok-1762138761.html
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в мире, украина, сша, германия, газпром, вольфганг ишингер, северный поток — 2, nord stream 2 ag, европарламент, цены на нефть, россия
23:03 05.12.2021 (обновлено: 23:05 05.12.2021)
 
Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать

Немецкий дипломат Ишингер заявил, что газопровод "Северный поток — 2" поздно останавливать

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер считает, что газопровод "Северный поток 2" останавливать уже поздно, хотя проект остается не только проблемой в отношениях с Украиной, но и предметом разногласий с США.
"Северный поток 2" остается не только проблемой в отношениях с Украиной и в Европарламенте, но и трансатлантической проблемой", - заявил Ишингер изданию Handelsblatt, добавив, что "сейчас, наверное, слишком поздно (останавливать газопровод)".
По словам дипломата, конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения США, "фактически субсидирует Россию". Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.
Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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В миреУкраинаСШАГерманияГазпромВольфганг ИшингерСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЕвропарламентЦены на нефтьРоссия
 
 
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