https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html

Катастрофа и насилие: США коротко описали будущее Украины

США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине - РИА Новости, 05.12.2021

Катастрофа и насилие: США коротко описали будущее Украины

Посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать "трагического насилия" на Украине. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T01:17

2021-12-05T01:17

2021-12-05T01:17

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать "трагического насилия" на Украине.По его словам, Вашингтон фиксирует "дестабилизирующие действия" внутри страны, а также "необычное усиление" российских войск на ее границе.Дипломат подчеркнул, что президент Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на наличие серьезных разногласий между странами.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем "нападении".В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, поскольку их используют в качестве предлога для стягивания вооруженных сил и техники НАТО к российским границам. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211204/zakharova-1762188806.html

https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html

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