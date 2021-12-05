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Катастрофа и насилие: США коротко описали будущее Украины
США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине - РИА Новости, 05.12.2021
Катастрофа и насилие: США коротко описали будущее Украины
Посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать "трагического насилия" на Украине. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T01:17
2021-12-05T01:17
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать "трагического насилия" на Украине.По его словам, Вашингтон фиксирует "дестабилизирующие действия" внутри страны, а также "необычное усиление" российских войск на ее границе.Дипломат подчеркнул, что президент Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на наличие серьезных разногласий между странами.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций о том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем "нападении".В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, поскольку их используют в качестве предлога для стягивания вооруженных сил и техники НАТО к российским границам. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211204/zakharova-1762188806.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), москва, дмитрий песков, джо байден, нато, джон салливан, ситуация в днр и лнр, россия
01:17 05.12.2021
 
США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине

Посол США Салливан: трагического насилия на Украине удастся избежать благодаря дипломатии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан в беседе с РБК выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать "трагического насилия" на Украине.
По его словам, Вашингтон фиксирует "дестабилизирующие действия" внутри страны, а также "необычное усиление" российских войск на ее границе.
"США надеются, что "катастрофического и трагического насилия на Украине" удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: нормандский формат и трехстороннюю контактную группу", — цитирует Салливана издание.
Дипломат подчеркнул, что президент Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на наличие серьезных разногласий между странами.
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В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, поскольку их используют в качестве предлога для стягивания вооруженных сил и техники НАТО к российским границам. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
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