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Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море

Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море - РИА Новости, 05.12.2021

Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море

Ракетный эсминец США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца с запланированным визитом, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T23:09

2021-12-05T23:09

2021-12-05T23:11

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военно-морские силы сша

средиземное море

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Ракетный эсминец США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца с запланированным визитом, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.Эсминец находится в Черном море с 25 ноября, он уже посетил болгарскую Варну."Arleigh Burke проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", - заявляет Шестой флот.Российские военные ранее сообщали, что следят за перемещениями Arleigh Burke.Ранее в нынешнем году тот же эсминец США осуществлял патрулирование в Баренцевом, Балтийском, Черном и Средиземном морях. В Констанцe в ноябре уже побывал другой эсминец США Mount Whitney.

https://ria.ru/20211202/avianostsy-1761634730.html

сша

средиземное море

черное море

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в мире, сша, военно-морские силы сша, средиземное море, черное море