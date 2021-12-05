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Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин
Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021
Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин
Медицинская помощь населению, в том числе со стороны врачей-специалистов, не должна снижаться даже в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:54
2021-12-05T21:54
общество
владимир путин
здоровье - общество
врачи
россия
"мы вместе" (премия)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медицинская помощь населению, в том числе со стороны врачей-специалистов, не должна снижаться даже в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.В воскресенье глава государства пообщался с лауреатами международной премии "Мы вместе" за столом за чаем. В ходе общения с волонтерами президент задавал им вопросы, в частности, активно интересовался их мнением о том, что делать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в российской педиатрии, сложно ли работать доктору в сельской местности и действительно ли дети болеют коронавирусом тяжелее, чем было принято думать раньше.Главе государства также рассказали о волонтерской работе в "красных" и "зелёных" зонах больниц, а также об их усилиях по обучению населения самодиагностике онкологических заболеваний."Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, врачи, россия, "мы вместе" (премия)
21:54 05.12.2021
 
Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин

Президент Путин заявил, что медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медицинская помощь населению, в том числе со стороны врачей-специалистов, не должна снижаться даже в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье глава государства пообщался с лауреатами международной премии "Мы вместе" за столом за чаем. В ходе общения с волонтерами президент задавал им вопросы, в частности, активно интересовался их мнением о том, что делать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в российской педиатрии, сложно ли работать доктору в сельской местности и действительно ли дети болеют коронавирусом тяжелее, чем было принято думать раньше.
Главе государства также рассказали о волонтерской работе в "красных" и "зелёных" зонах больниц, а также об их усилиях по обучению населения самодиагностике онкологических заболеваний.
"Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов", - сказал Путин.
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ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоврачиРоссия"Мы вместе" (премия)
 
 
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