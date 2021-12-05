https://ria.ru/20211205/pomosch-1762298026.html

Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин

Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2021

Медицинская помощь не должна снижаться даже в период пандемии, заявил Путин

Медицинская помощь населению, в том числе со стороны врачей-специалистов, не должна снижаться даже в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:54

2021-12-05T21:54

2021-12-05T21:54

общество

владимир путин

здоровье - общество

врачи

россия

"мы вместе" (премия)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Медицинская помощь населению, в том числе со стороны врачей-специалистов, не должна снижаться даже в пандемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.В воскресенье глава государства пообщался с лауреатами международной премии "Мы вместе" за столом за чаем. В ходе общения с волонтерами президент задавал им вопросы, в частности, активно интересовался их мнением о том, что делать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в российской педиатрии, сложно ли работать доктору в сельской местности и действительно ли дети болеют коронавирусом тяжелее, чем было принято думать раньше.Главе государства также рассказали о волонтерской работе в "красных" и "зелёных" зонах больниц, а также об их усилиях по обучению населения самодиагностике онкологических заболеваний."Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211205/volonter-1762271579.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, врачи, россия, "мы вместе" (премия)