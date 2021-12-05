https://ria.ru/20211205/poezd-1762278964.html

Сказочный поезд Деда Мороза сделает первую остановку в Вологде

Сказочный поезд Деда Мороза сделает первую остановку в Вологде - РИА Новости, 05.12.2021

Сказочный поезд Деда Мороза сделает первую остановку в Вологде

Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны в воскресенье отправился поздравлять детей, сделает первую остановку в... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:49

2021-12-05T18:49

2021-12-05T18:49

общество

олег кувшинников

вологда

ржд

дед мороз

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Сказочный поезд российского Деда Мороза, на котором главный новогодний волшебник страны в воскресенье отправился поздравлять детей, сделает первую остановку в Вологде, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Гудок, вагоны качнулись, и путешествие в сказку началось. "Поезд Деда Мороза" отправился с платформы Великого Устюга в путь по всей России. Сказочный состав прибывает на вологодский вокзал уже завтра, 6 декабря, в 10:00 и будет стоять в областной столице до вечера", - написал он в своем Telegram-канале.Кувшинников признался, что "по-особому" относится к поездам из-за отца-машиниста и рассказов о железной дороге в кругу семьи."Думаю, что такие всероссийские проекты, как "Поезд Деда Мороза" подарят современным детям ещё одну ассоциацию с железной дорогой – запах Нового года и волшебства", - добавил он.Как рассказали власти Великоустюгского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте", начиная с 13.00, в воскресенье на вокзале Великого Устюга были организованы проводы Деда Мороза с игровой зоной для детей, мастер-классами и световым шоу.Новогодний проект "Поезд Деда Мороза" реализуется РЖД вместе с администрацией региона. Российский Дед Мороз в своей передвижной резиденции будет путешествовать по российским городам, поздравлять детей, исполнять их желания. В каждом городе, где сделает остановку "Поезд Деда Мороза", посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.В состав празднично оформленного поезда входят салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала."Поезд Деда Мороза" проследует за 41 день более, чем по 30 городам и регионам РФ, включая Вологду, Ярославль, Самару, Пермь, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/moroz-1762009775.html

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, олег кувшинников, вологда, ржд, дед мороз, новый год