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Во Владикавказе задержали подозреваемого в поджоге школы
Во Владикавказе задержали подозреваемого в поджоге школы - РИА Новости, 05.12.2021
Во Владикавказе задержали подозреваемого в поджоге школы
Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника поджога в школе во Владикавказе, из которой эвакуировали более 500 детей, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:38
2021-12-05T15:38
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника поджога в школе во Владикавказе, из которой эвакуировали более 500 детей, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в ГУМЧС по Северной Осетии сообщили, что более 500 детей эвакуировали из школы во Владикавказе из-за пожара. Его площадь составила 10 квадратных метров, очаг находился под лестничной клеткой первого этажа. Возгорание ликвидировано. В видео, размещенном пресс-службой главы и правительства Северной Осетии в Telegram, уточнялось, что причиной пожара мог стать поджог."Сотрудники Отдела полиции №3 УМВД России по городу Владикавказу задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1965 года рождения, подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы №48", - говорится в сообщении.Отмечается, что поджог совершил 57-летний мужчина, работающий в школе завхозом. Причиной поджога стала личная неприязнь подозреваемого к одному из работников школы.Добавляется, что следователи МВД по РСО-Алания решат вопрос о возбуждении уголовного дела после проведения соответствующих экспертиз.
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происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания, telegram (приложение), гумчс по северной осетии, россия
15:38 05.12.2021
 
Во Владикавказе задержали подозреваемого в поджоге школы

Во Владикавказе сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника поджога в школе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника поджога в школе во Владикавказе, из которой эвакуировали более 500 детей, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в ГУМЧС по Северной Осетии сообщили, что более 500 детей эвакуировали из школы во Владикавказе из-за пожара. Его площадь составила 10 квадратных метров, очаг находился под лестничной клеткой первого этажа. Возгорание ликвидировано. В видео, размещенном пресс-службой главы и правительства Северной Осетии в Telegram, уточнялось, что причиной пожара мог стать поджог.
"Сотрудники Отдела полиции №3 УМВД России по городу Владикавказу задержали и доставили в отдел полиции местного жителя 1965 года рождения, подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы №48", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поджог совершил 57-летний мужчина, работающий в школе завхозом. Причиной поджога стала личная неприязнь подозреваемого к одному из работников школы.
Добавляется, что следователи МВД по РСО-Алания решат вопрос о возбуждении уголовного дела после проведения соответствующих экспертиз.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
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ПроисшествияВладикавказРеспублика Северная Осетия - АланияTelegram (приложение)ГУМЧС по Северной ОсетииРоссия
 
 
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