https://ria.ru/20211205/podrostok-1762299968.html
В Краснодаре проверят видео с подростком, идущим по улице с автоматом
В Краснодаре проверят видео с подростком, идущим по улице с автоматом - РИА Новости, 05.12.2021
В Краснодаре проверят видео с подростком, идущим по улице с автоматом
Полиция Краснодара проверяет появившееся в интернете видео, на котором подросток шагает по городу с автоматом на плече, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T22:32
2021-12-05T22:32
2021-12-05T22:32
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет появившееся в интернете видео, на котором подросток шагает по городу с автоматом на плече, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД кубанской столицы.В воскресенье в краснодарских пабликах появилось видео с молодым человеком, идущим по городу с предметом, похожим на автомат Калашникова. Лица молодого человека не видно, так как на голову он накинул капюшон. Согласно сообщениям, видео было снято в районе улицы Красных партизан кубанской столицы."В настоящее время по данному факту организована проверка на основании выявленной в сети интернет информации", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20211205/politseyskiy-1762291926.html
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происшествия, общество, дети, краснодар, россия
В Краснодаре проверят видео с подростком, идущим по улице с автоматом
Полиция Краснодара проверит видео с подростком, идущим по улице с автоматом на плече