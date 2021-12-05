https://ria.ru/20211205/petarda-1762262136.html

В Подмосковье госпитализировали девочку из-за взрыва петарды

В Подмосковье госпитализировали девочку из-за взрыва петарды - РИА Новости, 05.12.2021

В Подмосковье госпитализировали девочку из-за взрыва петарды

Прокуратура Московской области начала проверку после травмирования 7-летней девочки в Одинцово из-за взрыва петарды, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T16:15

2021-12-05T16:15

2021-12-05T16:16

происшествия

дети

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после травмирования 7-летней девочки в Одинцово из-за взрыва петарды, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."По предварительной информации, вечером 4 декабря в руках у 7-летней девочки взорвалась петарда. В результате чего ребёнок госпитализирован", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211205/perm-1762253050.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, дети, московская область (подмосковье), здоровье - общество