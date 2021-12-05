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В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику
В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику - РИА Новости, 05.12.2021
В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику
Инспекторы ДПС в Перми помогли спасти жизнь двухлетнему мальчику, который внезапно стал задыхаться, они отвезли ребёнка в больницу на патрульной машине и на... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:49
2021-12-05T15:08
хорошие новости
общество
пермь
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Перми помогли спасти жизнь двухлетнему мальчику, который внезапно стал задыхаться, они отвезли ребёнка в больницу на патрульной машине и на руках отнесли в реанимацию, сообщает пресс-служба пермского управления ГИБДД.По данным ведомства, двухлетнему мальчику стало плохо по дороге в лабораторию по приёму анализов на улице Мира в Перми. Его взволнованная мама добежала до дежуривших в этом районе инспекторов ДПС старшего лейтенанта Алексея Галямшина и лейтенанта Эдуарда Томилина. Она объяснила, что ребёнку стало плохо, у него отёк дыхательных путей: сын уже практически не дышит.Инспекторы быстро посадили маму и ребёнка в патрульный автомобиль и, включив у авто спецсигналы и проблесковые маячки, поехали в больницу. Инспектор Томилин на руках отнёс ребёнка в реанимацию. Выяснилось, что семья приехала в Пермь из отдалённого района края, у ребёнка начался отёк Квинке.Уточняется, что об инциденте стало известно после того, как мама ребёнка направила в городскую ГИБДД письмо со словами благодарности.
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общество, пермь
14:49 05.12.2021 (обновлено: 15:08 05.12.2021)
 
В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику

В Перми гаишники помогли спасти жизнь мальчику, у которого произошел отек Квинке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Перми помогли спасти жизнь двухлетнему мальчику, который внезапно стал задыхаться, они отвезли ребёнка в больницу на патрульной машине и на руках отнесли в реанимацию, сообщает пресс-служба пермского управления ГИБДД.
По данным ведомства, двухлетнему мальчику стало плохо по дороге в лабораторию по приёму анализов на улице Мира в Перми. Его взволнованная мама добежала до дежуривших в этом районе инспекторов ДПС старшего лейтенанта Алексея Галямшина и лейтенанта Эдуарда Томилина. Она объяснила, что ребёнку стало плохо, у него отёк дыхательных путей: сын уже практически не дышит.
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Инспекторы быстро посадили маму и ребёнка в патрульный автомобиль и, включив у авто спецсигналы и проблесковые маячки, поехали в больницу. Инспектор Томилин на руках отнёс ребёнка в реанимацию. Выяснилось, что семья приехала в Пермь из отдалённого района края, у ребёнка начался отёк Квинке.
"Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям экипажа ДПС ребёнок своевременно был передан медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Уточняется, что об инциденте стало известно после того, как мама ребёнка направила в городскую ГИБДД письмо со словами благодарности.
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