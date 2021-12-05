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В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику

В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику - РИА Новости, 05.12.2021

В Перми гаишники помогли спасти жизнь задыхавшемуся мальчику

Инспекторы ДПС в Перми помогли спасти жизнь двухлетнему мальчику, который внезапно стал задыхаться, они отвезли ребёнка в больницу на патрульной машине и на... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:49

2021-12-05T14:49

2021-12-05T15:08

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ПЕРМЬ, 5 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Перми помогли спасти жизнь двухлетнему мальчику, который внезапно стал задыхаться, они отвезли ребёнка в больницу на патрульной машине и на руках отнесли в реанимацию, сообщает пресс-служба пермского управления ГИБДД.По данным ведомства, двухлетнему мальчику стало плохо по дороге в лабораторию по приёму анализов на улице Мира в Перми. Его взволнованная мама добежала до дежуривших в этом районе инспекторов ДПС старшего лейтенанта Алексея Галямшина и лейтенанта Эдуарда Томилина. Она объяснила, что ребёнку стало плохо, у него отёк дыхательных путей: сын уже практически не дышит.Инспекторы быстро посадили маму и ребёнка в патрульный автомобиль и, включив у авто спецсигналы и проблесковые маячки, поехали в больницу. Инспектор Томилин на руках отнёс ребёнка в реанимацию. Выяснилось, что семья приехала в Пермь из отдалённого района края, у ребёнка начался отёк Квинке.Уточняется, что об инциденте стало известно после того, как мама ребёнка направила в городскую ГИБДД письмо со словами благодарности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/adenoidy-1761669868.html

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общество, пермь