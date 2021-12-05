https://ria.ru/20211205/pentagon-1762218613.html

Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине

Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине - РИА Новости, 05.12.2021

Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине

США обеспокоены происходящим на границах России с Украиной и готовы предоставить Киеву необходимое для защиты суверенной территории, сказал шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T01:06

2021-12-05T01:06

2021-12-05T01:06

в мире

сша

калифорния

владимир путин

джо байден

нато

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США обеспокоены происходящим на границах России с Украиной и готовы предоставить Киеву необходимое для защиты суверенной территории, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин.На конференции в Калифорнии его попросили прокомментировать публикации в местных СМИ, которые со ссылкой на американскую разведку сообщали, что Россия в начале следующего года может вторгнуться на Украину, задействовав для этого 175 тысяч военных."Мы, конечно, привержены тому, чтобы помогать Украине в защите своей суверенной территории... Чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории", - добавил он.Шеф Пентагона отказался спекулировать на тему того, как поступят США, если вторжение состоится. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны."Вы слышали, что вчера президент (США Джо Байден) сказал, что он рассматривает ряд инициатив, так что я бы не хотел вылезать впереди моего босса", - сказал Остин.На вторник планируется разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Остин сказал, что ситуация оставляет "простор для дипломатии и лидерской работы".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211204/krym-1762141285.html

https://ria.ru/20211204/pentagon-1762216592.html

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в мире, сша, калифорния, владимир путин, джо байден, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, вашингтон, россия