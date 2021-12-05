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Пушилин сообщил, что более 350 тысяч жителей ДНР получили паспорт России
Пушилин сообщил, что более 350 тысяч жителей ДНР получили паспорт России - РИА Новости, 05.12.2021
Пушилин сообщил, что более 350 тысяч жителей ДНР получили паспорт России
Число жителей самопровозглашенной ДНР, получивших гражданство России, уже больше 350 тысяч, получат все желающие, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:16
2021-12-05T15:16
2021-12-05T15:16
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число жителей самопровозглашенной ДНР, получивших гражданство России, уже больше 350 тысяч, получат все желающие, заявил глава республики Денис Пушилин."Количество (получивших гражданство РФ жителей ДНР - ред.) перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, киев, оон, москва, денис пушилин, россия
Пушилин сообщил, что более 350 тысяч жителей ДНР получили паспорт России
Глава ДНР Пушилин сообщил, что более 350 тысяч жителей республики получили паспорт России