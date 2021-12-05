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Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде
Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде - РИА Новости, 05.12.2021
Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде
Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, избежать этого можно было, заключив конфедеративный договор, считает личный переводчик первого президента СССР... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:27
2021-12-05T13:28
ссср
михаил горбачев
снг
павел палажченко
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, избежать этого можно было, заключив конфедеративный договор, считает личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко."На мой взгляд, конечно, можно было (Союз - ред.) сохранить. Последнее предложение Горбачева о конфедеративном союзе было осуществимым, мне кажется. По крайне мере, это гарантировало бы и единые вооруженные силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", - сказал Палажченко РИА Новости.По его мнению, "это то, что, видимо, было бы плюсом, если бы конфедеративный союз удалось сохранить"."Надо еще отметить, что первоначально Содружество независимых государств многими и гражданами, и руководителями рассматривалось как своего рода Союз без Горбачева. Такая иллюзия была. Она позволила, может быть, мягче перейти к новому состоянию. Но это была иллюзия, я думаю. Потому что все-таки пришлось делить и вооруженные силы, и многое другое", - сказал Палажченко.Еще одна иллюзия, по его словам, заключалась в том, что Россия сохранит и военную мощь и глобальное влияние, которое имел Советский Союз, однако этого тоже не произошло.Палажченко также отметил, что многие надеялись, что сохранится гораздо больший уровень интеграции."А главное - наделялись, конечно, на быстрый успех экономических реформ. И вот этого не произошло. Так что если смотреть на плюсы и минусы, то минусов (от распада СССР - ред.), конечно, больше", - сказал он.Палажченко полагает, что в целом распада СССР можно было избежать, в частности, заключить все же конфедеративный договор."Можно было найти какой-то вариант. Несколько республик, по-моему семь или восемь, готовы были подписать конфедеративный договор. Так что я не уверен, что это было неизбежно. Исторически все кажется неизбежным. Но реально всегда есть варианты. И во всяком случае, какой-то конфедеративный союз, который сохранял бы единые вооруженные силы, был бы лучше, на мой взгляд, особенно, когда мы на это смотрим через 30 лет", - заключил он.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/opros-1762243542.html
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ссср, михаил горбачев, снг, павел палажченко, россия
13:27 05.12.2021 (обновлено: 13:28 05.12.2021)
 
Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде

Личный переводчик Горбачева Палажченко: минусов от распада СССР больше, чем плюсов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся
Участники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, избежать этого можно было, заключив конфедеративный договор, считает личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
"На мой взгляд, конечно, можно было (Союз - ред.) сохранить. Последнее предложение Горбачева о конфедеративном союзе было осуществимым, мне кажется. По крайне мере, это гарантировало бы и единые вооруженные силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", - сказал Палажченко РИА Новости.
По его мнению, "это то, что, видимо, было бы плюсом, если бы конфедеративный союз удалось сохранить".
"Надо еще отметить, что первоначально Содружество независимых государств многими и гражданами, и руководителями рассматривалось как своего рода Союз без Горбачева. Такая иллюзия была. Она позволила, может быть, мягче перейти к новому состоянию. Но это была иллюзия, я думаю. Потому что все-таки пришлось делить и вооруженные силы, и многое другое", - сказал Палажченко.
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Еще одна иллюзия, по его словам, заключалась в том, что Россия сохранит и военную мощь и глобальное влияние, которое имел Советский Союз, однако этого тоже не произошло.
Палажченко также отметил, что многие надеялись, что сохранится гораздо больший уровень интеграции.
"А главное - наделялись, конечно, на быстрый успех экономических реформ. И вот этого не произошло. Так что если смотреть на плюсы и минусы, то минусов (от распада СССР - ред.), конечно, больше", - сказал он.
Палажченко полагает, что в целом распада СССР можно было избежать, в частности, заключить все же конфедеративный договор.
"Можно было найти какой-то вариант. Несколько республик, по-моему семь или восемь, готовы были подписать конфедеративный договор. Так что я не уверен, что это было неизбежно. Исторически все кажется неизбежным. Но реально всегда есть варианты. И во всяком случае, какой-то конфедеративный союз, который сохранял бы единые вооруженные силы, был бы лучше, на мой взгляд, особенно, когда мы на это смотрим через 30 лет", - заключил он.
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
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