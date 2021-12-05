https://ria.ru/20211205/palazhchenko-1762244205.html

Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде

Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде - РИА Новости, 05.12.2021

Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде

Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, избежать этого можно было, заключив конфедеративный договор, считает личный переводчик первого президента СССР... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:27

2021-12-05T13:27

2021-12-05T13:28

ссср

михаил горбачев

снг

павел палажченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/39/1553213913_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_4d66bbeb75fae8e000faf8ead744cf82.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, избежать этого можно было, заключив конфедеративный договор, считает личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко."На мой взгляд, конечно, можно было (Союз - ред.) сохранить. Последнее предложение Горбачева о конфедеративном союзе было осуществимым, мне кажется. По крайне мере, это гарантировало бы и единые вооруженные силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", - сказал Палажченко РИА Новости.По его мнению, "это то, что, видимо, было бы плюсом, если бы конфедеративный союз удалось сохранить"."Надо еще отметить, что первоначально Содружество независимых государств многими и гражданами, и руководителями рассматривалось как своего рода Союз без Горбачева. Такая иллюзия была. Она позволила, может быть, мягче перейти к новому состоянию. Но это была иллюзия, я думаю. Потому что все-таки пришлось делить и вооруженные силы, и многое другое", - сказал Палажченко.Еще одна иллюзия, по его словам, заключалась в том, что Россия сохранит и военную мощь и глобальное влияние, которое имел Советский Союз, однако этого тоже не произошло.Палажченко также отметил, что многие надеялись, что сохранится гораздо больший уровень интеграции."А главное - наделялись, конечно, на быстрый успех экономических реформ. И вот этого не произошло. Так что если смотреть на плюсы и минусы, то минусов (от распада СССР - ред.), конечно, больше", - сказал он.Палажченко полагает, что в целом распада СССР можно было избежать, в частности, заключить все же конфедеративный договор."Можно было найти какой-то вариант. Несколько республик, по-моему семь или восемь, готовы были подписать конфедеративный договор. Так что я не уверен, что это было неизбежно. Исторически все кажется неизбежным. Но реально всегда есть варианты. И во всяком случае, какой-то конфедеративный союз, который сохранял бы единые вооруженные силы, был бы лучше, на мой взгляд, особенно, когда мы на это смотрим через 30 лет", - заключил он.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/opros-1762243542.html

https://ria.ru/20211202/sssr-1761744014.html

https://ria.ru/20211202/khasbulatov-1761833467.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, михаил горбачев, снг, павел палажченко, россия