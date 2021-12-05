https://ria.ru/20211205/omikron-1762269633.html
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах - РИА Новости, 05.12.2021
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах
Уже примерно 15 из 50 штатов США зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории, заявила в эфире телеканала ABC глава медицинского регулятора CDC Рошель РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:27
2021-12-05T17:27
2021-12-05T17:44
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Уже примерно 15 из 50 штатов США зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории, заявила в эфире телеканала ABC глава медицинского регулятора CDC Рошель Валенски."Действительно, у нас есть "омикрон", который действительно быстро распространяется… Мы знаем, что по состоянию на прошлый вечер он уже в примерно 15 штатах. Мы знаем о наличии нескольких десятков случаев, и мы внимательно за ними следим", - сказала Валенски."Мы каждый день слышим о новых случаях, так что их число, вероятно, вырастет", - добавила она.При этом, по ее словам, 99,9% случаев коронавируса в США - это вариант "дельта", который на данный момент и является основной проблемой.Относительно "омикрона" Валенски заявила, что известно о наличии у него большего количества мутаций, чем у предыдущих вариантов, многие из этих мутаций ассоциируются с большей заразностью вируса, его способностью избегать вакцин и лечения."За этим мы следим внимательно. Мы еще не знаем, насколько легко он будет передаваться и насколько хорошо сработают вакцины, а также будет ли он приводить к более тяжелой форме заболевания", - сказала Валенски.
https://ria.ru/20211205/omikron-1762222283.html
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сша, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
17:27 05.12.2021 (обновлено: 17:44 05.12.2021)
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже приблизительно в 15 американских штатах
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости.
Уже примерно 15 из 50 штатов США
зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории, заявила в эфире телеканала ABC
глава медицинского регулятора CDC Рошель Валенски.
"Действительно, у нас есть "омикрон", который действительно быстро распространяется… Мы знаем, что по состоянию на прошлый вечер он уже в примерно 15 штатах. Мы знаем о наличии нескольких десятков случаев, и мы внимательно за ними следим", - сказала Валенски.
"Мы каждый день слышим о новых случаях, так что их число, вероятно, вырастет", - добавила она.
При этом, по ее словам, 99,9% случаев коронавируса в США - это вариант "дельта", который на данный момент и является основной проблемой.
Относительно "омикрона" Валенски заявила, что известно о наличии у него большего количества мутаций, чем у предыдущих вариантов, многие из этих мутаций ассоциируются с большей заразностью вируса, его способностью избегать вакцин и лечения.
"За этим мы следим внимательно. Мы еще не знаем, насколько легко он будет передаваться и насколько хорошо сработают вакцины, а также будет ли он приводить к более тяжелой форме заболевания", - сказала Валенски.