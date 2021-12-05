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Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021
Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:19
2021-12-05T18:19
2021-12-05T18:25
в мире
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минские соглашения
россия
александр грушко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из Минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет", - сказал Грушко журналистам.
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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минские соглашения, россия, александр грушко, ситуация в днр и лнр
18:19 05.12.2021 (обновлено: 18:25 05.12.2021)
Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
Замглавы МИД Грушко назвал обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений абсурдом