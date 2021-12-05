https://ria.ru/20211205/obvineniya-1762274849.html

Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений

Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021

Грушко ответил на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений

Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:19

2021-12-05T18:19

2021-12-05T18:25

в мире

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минские соглашения

россия

александр грушко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из Минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20211205/grushko-1762274401.html

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в мире, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минские соглашения, россия, александр грушко, ситуация в днр и лнр