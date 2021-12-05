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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211205/obstrel-1762302196.html
В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела - РИА Новости, 05.12.2021
В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
Один сирийский военный погиб, еще двое ранены в воскресенье в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:15
2021-12-05T23:17
война в сирии
в мире
алеппо
сирия
хама (город)
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще двое ранены в воскресенье в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-кубра погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение. В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Хама – один обстрел", - сказал Кулить.Он заявил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария и обратно, Аджами – Каракозак и обратно, Метрас – Карус и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, алеппо, сирия, хама (город), идлиб (мухафаза), россия
23:15 05.12.2021 (обновлено: 23:17 05.12.2021)
 
В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела

В Алеппо погиб сирийский военный из-за ракетного обстрела террористов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще двое ранены в воскресенье в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-кубра погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение. В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Хама – один обстрел", - сказал Кулить.
Он заявил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария и обратно, Аджами – Каракозак и обратно, Метрас – Карус и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Война в СирииВ миреАлеппоСирияХама (город)Идлиб (мухафаза)Россия
 
 
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