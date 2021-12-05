https://ria.ru/20211205/obstrel-1762302196.html

В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела

В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела - РИА Новости, 05.12.2021

В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела

Один сирийский военный погиб, еще двое ранены в воскресенье в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T23:15

2021-12-05T23:15

2021-12-05T23:17

война в сирии

в мире

алеппо

сирия

хама (город)

идлиб (мухафаза)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602011904_0:378:2017:1512_1920x0_80_0_0_f127652464276c099350492326b9082e.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще двое ранены в воскресенье в результате обстрелов в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. "В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-кубра погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение. В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Хама – один обстрел", - сказал Кулить.Он заявил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария и обратно, Аджами – Каракозак и обратно, Метрас – Карус и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211205/vzryvy-1762239727.html

алеппо

сирия

хама (город)

идлиб (мухафаза)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алеппо, сирия, хама (город), идлиб (мухафаза), россия