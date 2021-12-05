https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

Раскрыты два направления удара НАТО по России

В США раскрыли два направления удара НАТО по России - РИА Новости, 06.12.2021

Раскрыты два направления удара НАТО по России

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive рассказал, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-05T16:15

2021-12-05T16:15

2021-12-06T02:16

в мире

республика крым

нато

с-400 «триумф»

балтийское море

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive рассказал, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском море.По его словам, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) "Циркон" и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).Как напомнил обозреватель, новейшие ПКР способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров — это означает, что крылатые ракеты такого типа не получится остановить.Эти вооружения позволят топить корабли и сбивать самолеты Североатлантического альянса, приближающиеся к Крыму и Балтике. Кроме того, они создадут относительно благоприятные условия для наземных операций российской армии, подытожил автор.

https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html

https://ria.ru/20211205/udar-1762254517.html

республика крым

балтийское море

россия

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в мире, республика крым, нато, с-400 «триумф», балтийское море, россия