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https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html
Раскрыты два направления удара НАТО по России
В США раскрыли два направления удара НАТО по России - РИА Новости, 06.12.2021
Раскрыты два направления удара НАТО по России
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive рассказал, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-05T16:15
2021-12-06T02:16
в мире
республика крым
нато
с-400 «триумф»
балтийское море
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive рассказал, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском море.По его словам, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) "Циркон" и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).Как напомнил обозреватель, новейшие ПКР способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров — это означает, что крылатые ракеты такого типа не получится остановить.Эти вооружения позволят топить корабли и сбивать самолеты Североатлантического альянса, приближающиеся к Крыму и Балтике. Кроме того, они создадут относительно благоприятные условия для наземных операций российской армии, подытожил автор.
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
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в мире, республика крым, нато, с-400 «триумф», балтийское море, россия
16:15 05.12.2021 (обновлено: 02:16 06.12.2021)
 
В США раскрыли два направления удара НАТО по России

Ветеран НАТО Атламазоглу заявил, что Россия сможет остановить вторжение с двух направлений

© Фото : Sgt. Arturo GuzmanУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : Sgt. Arturo Guzman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive рассказал, как Москва сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском море.
По его словам, благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) "Циркон" и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик", который на Западе называют зоной запрета доступа Anti-Access/Area Denial (A2/AD).
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Как напомнил обозреватель, новейшие ПКР способны развивать скорость в девять Махов и поражать цели в радиусе тысячи километров — это означает, что крылатые ракеты такого типа не получится остановить.
"Цирконы" могут стать серьезным препятствием для ВМС стран НАТО", — отметил колумнист.
Эти вооружения позволят топить корабли и сбивать самолеты Североатлантического альянса, приближающиеся к Крыму и Балтике. Кроме того, они создадут относительно благоприятные условия для наземных операций российской армии, подытожил автор.
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В миреРеспублика КрымНАТОС-400 «Триумф»Балтийское мореРоссия
 
 
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