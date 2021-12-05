https://ria.ru/20211205/napadeniya-1762224792.html

Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"

Bild опубликовала схему "нападения России на Украину" - РИА Новости, 05.12.2021

Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"

Немецкя газета аBild опубликовал схему гипотетического "нападения" России на Украину. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:04

2021-12-05T08:04

2021-12-05T08:05

в мире

украина

днепропетровск

германия

владимир зеленский

алексей пушков

нато

мария захарова

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Немецкя газета аBild опубликовал схему гипотетического "нападения" России на Украину.Как утверждает таблоид, ему якобы стали известны подробности военного плана Москвы по "вторжению" на территорию восточного соседа. По версии издания, российская военная операция "будет состоять из трех фаз", последняя из которых — наступление на Киев с северного направления.Кроме того, таблоид утверждает, что российские войска якобы займут "около двух третей нынешней территории Украины".Фашистский топонимКак отметила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты Bild использовали на своей схеме топоним 1942 года.При этом она намекнула, что карту восточной части страны немецким журналистам могли прислать из офиса президента Украины Владимира Зеленского, так как на схеме город Днепропетровск отмечен под названием, полученным при "декоммунизации" в 2015 году.По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что "чего-то не хватает", они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, "источник вдохновения" — недавняя публикация Washington Post со схожей картой "в увязке с мнимым вторжением России на Украину"."Поставить русских на место"Сенатор Алексей Пушков отметил в Telegram, что антироссийские статьи о планах вторжения на территорию Украины могут быть связаны с планами агрессии Запада против Москвы.Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.

https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html

https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html

https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html

украина

днепропетровск

германия

россия

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в мире, украина, днепропетровск, германия, владимир зеленский, алексей пушков, нато, мария захарова, bild, россия