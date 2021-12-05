Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/napadeniya-1762224792.html
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину" - РИА Новости, 05.12.2021
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"
Немецкя газета аBild опубликовал схему гипотетического "нападения" России на Украину. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T08:04
2021-12-05T08:05
в мире
украина
днепропетровск
германия
владимир зеленский
алексей пушков
нато
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151281/07/1512810757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f091df8344b5f0c1424fa6f6104308ff.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Немецкя газета аBild опубликовал схему гипотетического "нападения" России на Украину.Как утверждает таблоид, ему якобы стали известны подробности военного плана Москвы по "вторжению" на территорию восточного соседа. По версии издания, российская военная операция "будет состоять из трех фаз", последняя из которых — наступление на Киев с северного направления.Кроме того, таблоид утверждает, что российские войска якобы займут "около двух третей нынешней территории Украины".Фашистский топонимКак отметила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты Bild использовали на своей схеме топоним 1942 года.При этом она намекнула, что карту восточной части страны немецким журналистам могли прислать из офиса президента Украины Владимира Зеленского, так как на схеме город Днепропетровск отмечен под названием, полученным при "декоммунизации" в 2015 году.По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что "чего-то не хватает", они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, "источник вдохновения" — недавняя публикация Washington Post со схожей картой "в увязке с мнимым вторжением России на Украину"."Поставить русских на место"Сенатор Алексей Пушков отметил в Telegram, что антироссийские статьи о планах вторжения на территорию Украины могут быть связаны с планами агрессии Запада против Москвы.Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.
https://ria.ru/20211205/posol-1762218883.html
https://ria.ru/20211204/agressiya-1762140024.html
https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html
украина
днепропетровск
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151281/07/1512810757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2af06c1319927ae3a8bbc54781902ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, германия, владимир зеленский, алексей пушков, нато, мария захарова, bild, россия
08:04 05.12.2021 (обновлено: 08:05 05.12.2021)
 
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"

Издание Bild опубликовало карту с планом "готовящегося нападения" России на Украину

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкТанк
Танк - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Немецкя газета аBild опубликовал схему гипотетического "нападения" России на Украину.
Как утверждает таблоид, ему якобы стали известны подробности военного плана Москвы по "вторжению" на территорию восточного соседа. По версии издания, российская военная операция "будет состоять из трех фаз", последняя из которых — наступление на Киев с северного направления.
Кроме того, таблоид утверждает, что российские войска якобы займут "около двух третей нынешней территории Украины".
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
01:17
США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине

Фашистский топоним

Как отметила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты Bild использовали на своей схеме топоним 1942 года.
"Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — написала Захарова.
При этом она намекнула, что карту восточной части страны немецким журналистам могли прислать из офиса президента Украины Владимира Зеленского, так как на схеме город Днепропетровск отмечен под названием, полученным при "декоммунизации" в 2015 году.
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что "чего-то не хватает", они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, "источник вдохновения" — недавняя публикация Washington Post со схожей картой "в увязке с мнимым вторжением России на Украину".
Флаг Украины в зале Верховной рады
Вчера, 03:46
В Киеве удивились реакции депутатов Рады на доклад о "российском вторжении"

"Поставить русских на место"

Сенатор Алексей Пушков отметил в Telegram, что антироссийские статьи о планах вторжения на территорию Украины могут быть связаны с планами агрессии Запада против Москвы.
"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"— написал Пушков.
Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
04:21
Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
 
В миреУкраинаДнепропетровскГерманияВладимир ЗеленскийАлексей ПушковНАТОМария ЗахароваBildРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
Лента новостейМолния
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давления