08:04 05.12.2021 (обновлено: 08:05 05.12.2021)
Bild опубликовала схему "нападения России на Украину"
Издание Bild опубликовало карту с планом "готовящегося нападения" России на Украину
Кроме того, таблоид утверждает, что российские войска якобы займут "около двух третей нынешней территории Украины".
Фашистский топоним
Как отметила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты Bild использовали на своей схеме топоним 1942 года.
"Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — написала Захарова.
При этом она намекнула, что карту восточной части страны немецким журналистам могли прислать из офиса президента Украины Владимира Зеленского, так как на схеме город Днепропетровск отмечен под названием, полученным при "декоммунизации" в 2015 году.
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что "чего-то не хватает", они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, "источник вдохновения" — недавняя публикация Washington Post со схожей картой "в увязке с мнимым вторжением России на Украину".
"Поставить русских на место"
Сенатор Алексей Пушков отметил в Telegram, что антироссийские статьи о планах вторжения на территорию Украины могут быть связаны с планами агрессии Запада против Москвы.
"У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"— написал Пушков.
Сенатор отметил, что такими публикациями готовится необходимая для агрессии атмосфера. По его мнению, похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию.